День в истории: 18 апреля - Дактилоскопия и патент на телеграф

В этот день, 18 апреля, произошли такие события.

Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия

Дактилоскопия iavrn.ru

Дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи, то есть каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных линий. Они не меняются в течение жизни и восстанавливаются после повреждений кожи в прежнем виде.

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В основе метода дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое «поле» для исследований.

В 1895 году английский антрополог и психолог Френсис Гальтон (автор книги «Отпечатки пальцев») добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии.

18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника, а уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении.

В последующие 15-20 лет разные страны мира вводили у себя в практику применения дактилоскопические методы. В России дактилоскопия стала применяться с 1906 года. Раньше специалисты этой области сравнивали отпечатки пальцев «вручную», впоследствии принцип сравнения отпечатков автоматизировался.

В каждой стране существует своя электронная база отпечатков. Причем есть база данных правоохранительных органов, в которой хранятся отпечатки пальцев людей, когда-либо задерживаемых, а также есть общая база данных, которая является «добровольной». Если человек проходил регистрацию, и его карта есть в базе, его легко опознают.

Сегодня практические методы использование дактилоскопии очень широки. Криминалистика была первой и наиболее важной областью ее применения и остается такой до сих пор. Развитие компьютерной техники позволило создать сканеры отпечатков пальцев, которые устанавливают на ноутбуки, сотовые телефоны, флэш-носители и т.д. Замки и сейфы, оборудованные такими сканерами, можно открыть простым прикосновением пальца.

Сегодня дактилоскопия позволяет, используя всего лишь отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности, обеспечить, тем самым, надежную защиту цифровой информации и своих конфиденциальных данных.

Патент на телеграф

Клавишный телеграф Wikipedia.org

К 1846 году между Вашингтоном и Нью-Йорком работала телеграфная служба Морзе. В том же году Ройал Хаус запатентовал свой печатный телеграф. Он связал две 28-клавишные клавиатуры проводом. Каждая клавиша представляла букву алфавита и при нажатии заставляла печатать соответствующую букву на приемном конце. Клавиша «shift» давала каждому главному ключу два необязательных значения. 56-символьное колесо на передающем аппарате было синхронизировано, чтобы совпадать с аналогичным колесом на приемном аппарате. Если клавиша, соответствующая определенному символу, была нажата на домашней станции, она приводила в действие колесо управления на удаленной станции так же, как тот же символ перемещался в положение печати, подобно принтеру с гирляндным колесом . Таким образом, это был пример системы синхронной передачи данных. Оборудование Хауса могло передавать около 40 мгновенно читаемых слов в минуту, но его было сложно изготовить. Принтер мог копировать и распечатывать до 2000 слов в час. Это изобретение было впервые введено в действие и выставлено в Институте механики в Нью-Йорке в 1844 году.

Первый коммерческий полет турбовинтового самолета

Vickers Viscount 700 Wikipedia.org

18 апреля 1953 года в Англии совершил первый коммерческий полёт первый в мире турбовинтовой самолёт.

Первый в практическом смысле работающий турбовинтовой двигатель был создан венгерским инженером Дьёрдем Ендрашиком. После ряда лет работы над ТВД (и получения патента на его конструкцию в 1929 г.) он построил прототип двигателя мощностью 100 л. с.; первый в мире полномасштабный турбовинтовой двигатель, Jendrassik Cs-1 мощностью около 400 л. с. был построен и испытывался на предприятии Ganz Works в Будапеште между 1939 и 1942 г. Двигатель не был запущен в производство.

Первый немецкий турбовинтовой двигатель в середине 30-х годов разработал (будучи профессором Технического университета в Берлине) будущий глава отдела планёров самолетов на «Junkers Flugzeugwerke» Герберт Вагнер. Он надеялся, что тот может дать боевому самолету высочайшие ЛТХ.

Работы по ТВД ускорились в послевоенные годы. На 18-м образце реактивного истребителя Gloster Meteor (позднее получил обозначение Trent-Meteor) вместо штатных турбореактивных были установлены турбовинтовые двигатели Rolls-Royce RB.50 “Trent“, и он стал первым в мире турбовинтовым самолётом (взлетел 20 сентября 1945 года). Эта машина не строилась серийно и осталась прототипом.

На основе двигателей модели Trent компания Rolls-Royce разработала модель Dart. Этот двигатель устанавливался на первый в мире серийный турбовинтовой самолёт Vickers Viscount (первый полёт в 1948). Конструкция ТВД Rolls-Royce Dart оказалась весьма успешной: с учётом модификаций и усовершенствований, он выпускался порядка 40 лет (до 1987 г) и устанавливался на многие модели самолётов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый вертолет-амфибию и день гемофилии.