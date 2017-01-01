Зеленый дракон и северный феникс: Невероятные снимки полярного сияния

В Исландии засняли невероятно красивое сияние.

Сами по себе полярные сияния не являются необычным зрелищем, но НАСА отметило, что это полярное сияние появилось очень неожиданно.

Дракон Jingyi Zhang

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"В феврале на Солнце не появлялось никаких солнечных пятен, что делает несколько дней удивительной живописной активности авроры в этом месяце несколько удивительными", - сообщают они.

Фотографы Jingyi Zhang и Wang Zheng были очень удивлены, увидев в небе над Исландией мифического зверя. Мать Zhang была настолько взволнована необычным зрелищем, что выбежала на улицу с фотоаппаратом и оказалась на переднем плане снимка Zhang.

Но дракон был не единственным сверхъестественным существом, появившимся в сиянии той ночью.

Феникс Wang Zheng

"Интересно, что мой партнер в то же время фотографировал феникса", - сказал Zhang.

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