Невероятно красивые фото полярных сияний

Северное сияние от фотографа Джека Дайкинга.

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По словам Джека, впервые он увидел его еще в юности, в 1960 годах. В последующие годы он стал фотографом, получил Пулитцеровскую премию, стал автором и соавтором ряда замечательных очень красивых книг. А потом он приехал в Канаду и стал снимать красивое небо. Его фотографии опубликовали на сайте Washington Post.

Напомним, ранее NASA показало полярное сияние с орбиты.

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