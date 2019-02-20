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Невероятно красивые фото полярных сияний

Комментариев: 1
Северное сияние от фотографа Джека Дайкинга.
Полярные сияния
Полярные сияния
washingtonpost.com

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По словам Джека, впервые он увидел его еще в юности, в 1960 годах. В последующие годы он стал фотографом, получил Пулитцеровскую премию, стал автором и соавтором ряда замечательных очень красивых книг. А потом он приехал в Канаду и стал снимать красивое небо. Его фотографии опубликовали на сайте Washington Post.

Напомним, ранее NASA показало полярное сияние с орбиты.

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Теги: полярное сияние, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
fkrfyfan    20.02.2019, 17:22
Оценка:  0
fkrfyfan
Я видел намного красивее потому что зимой
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