День в истории: 21 февраля - Открытие хлора и модель ДНК

В этот день, 21 февраля, произошли такие события.

Открытие хлора

Хлор 0564

Соединение с водородом - газообразный хлороводород было впервые получено Джозефом Пристли в 1772 г.

Хлор был получен 21 февраля 1774 г. шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле, описавшим его выделение при взаимодействии пиролюзита с соляной кислотой в своём трактате о пиролюзите.

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Шееле отметил запах хлора, схожий с запахом царской водки, его способность взаимодействовать с золотом и киноварью, а также его отбеливающие свойства. Однако Шееле, в соответствии с господствовавшей в химии того времени теорией флогистона, предположил, что хлор представляет собой дефлогистированную муриевую (соляную) кислоту.

Бертолле и Лавуазье в рамках кислородной теории кислот обосновали, что новое вещество должно быть оксидом гипотетического элемента мурия. Однако попытки его выделения оставались безуспешными вплоть до работ Г. Дэви, которому электролизом удалось разложить поваренную соль на натрий и хлор, доказав элементарную природу последнего.

Модель ДНК

ДНК popmech.ru

ДНК как химическое вещество была выделена Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году из остатков клеток, содержащихся в гное. Он выделил вещество, в состав которого входят азот и фосфор. Вначале новое вещество получило название нуклеин, а позже, когда Мишер определил, что это вещество обладает кислотными свойствами, вещество получило название нуклеиновая кислота. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале XX века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию.

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Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты Освальда Эвери, Колина Маклауда и Маклина Маккарти (1944 г.) по трансформации бактерий. Им удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё мёртвых болезнетворных бактерий) отвечает выделенная из пневмококков ДНК. Эксперимент американских учёных Алфреда Херши и Марты Чейз (эксперимент Херши — Чейз, 1952 г.) с помеченными радиоактивными изотопами белками и ДНК бактериофагов показали, что в заражённую клетку передаётся только нуклеиновая кислота фага, а новое поколение фага содержит такие же белки и нуклеиновую кислоту, как исходный фаг.

Вплоть до 50-х годов XX века точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов, никто не знал точно, сколько этих цепочек и как они соединены.

В результате работы группы биохимика Эрвина Чаргаффа в 1949—1951 гг. были сформулированы так называемые правила Чаргаффа. Чаргаффу и сотрудникам удалось разделить нуклеотиды ДНК при помощи бумажной хроматографии и определить точные количественные соотношения нуклеотидов разных типов. Соотношение, выявленное для аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г) и цитозина (Ц), оказалось следующим: количество аденина равно количеству тимина, а гуанина — цитозину: А=Т, Г=Ц. Эти правила, наряду с данными рентгеноструктурного анализа, сыграли решающую роль в расшифровке структуры ДНК.

Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном 21 февраля 1953 года на основании рентгеноструктурных данных, полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и правил Чаргаффа. Позже предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их работа отмечена Нобелевской премией по физиологии или медицине 1962 г. Среди лауреатов не было скончавшейся к тому времени от рака Розалинд Франклин, так как премия не присуждается посмертно.

Объект SCP 06F6

SCP 06F6 wikipedia.org

SCP 06F6 — астрономический объект неизвестного типа, открытый 21 февраля 2006 года в созвездии Волопас. Открытие сделал космический телескоп Hubble во время наблюдения за галактическим кластером CL 1432.5+3332.8.

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Согласно наблюдениям, объект увеличивал яркость в течение 100 суток, достигнув пика 21 звёздной величины, а затем постепенно угас на протяжении того же времени. Его нельзя причислить к сверхновым, поскольку пик яркости у сверхновых бывает не позже 70 суток после взрыва. Спектральный анализ исследователей поставил в тупик: линии поглощения напоминали спектр углеродных звёзд, однако невозможно было определить расстояние до SCP 06F6 по величине красного смещения. Наблюдения с помощью космического телескопа XMM-Newton показали, что рентгеновское излучение у объекта на два порядка мощнее, чем у сверхновых.

Начиная с 2006 года, астрофизики предлагали несколько гипотез для объяснения природы объекта: коллапс ядра с последующим катастрофическим взрывом углеродной звезды, столкновение белого карлика с крупным астероидом и даже столкновение белого карлика с чёрной дырой. Но ни одна из этих моделей не является достаточно удовлетворительной.

Напомним, днем ранее мы вспоминали станцию Мир и облет Земли.