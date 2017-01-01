День в истории: Станция Мир и облет Земли

В этот день, 20 февраля, произошли такие события.

День рождения Людвига Больцмана

Людвиг Больцман publ.lib.ru

Людвиг Эдуард Больцман, один из основателей статистической физики и физической кинетики, родился 20 февраля 1844 года в Вене, Австрия. Семья его была состоятельной, он получил хорошее воспитание. В школе учился прилежно, любил природу, увлекался поэзией и музыкой.

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В 1866 году Больцман получил диплом Венского университета, а через два года стал приват-доцентом этого университета. Еще через два года он становится профессором теоретической физики университета в Граце, затем профессором математики университета Вены.

Больцман является автором работ по многим научным дисциплинам: математике, механике, гидродинамике, оптике, теории электромагнитного поля, термодинамике и другим. Наиболее высоко ценятся его работы по кинетической теории газов и термодинамике. Больцман обобщил закон Максвелла о распределении скоростей газовых молекул на газы, установил формулу «больцмановского распределения» и вывел основное кинетическое уравнение газов, которое является основой физической кинетики.

Больцман теоретически обосновал открытый ранее закон излучения абсолютно чёрного тела, был сторонником молекулярной теории строения вещества. Однако эти взгляды Больцмана встречали неприятие со стороны многих ученых, возможно, это явилось причиной охватившей Больцмана депрессии.

Людвиг Больцман покончил жизнь самоубийством 5 сентября 1906 года в селении Дуино, близ Триеста.

Облет Земли на корабле Френдшип-7

Станция Мир rusplt.ru

Астронавт Джон Гленн разместился в космическом корабле Меркурий-Атлас-6 в 11:03 UTC 20 февраля 1962 года. Люк был закрыт в 12:10 UTC. Большинство из 70 болтов были закручены и тут обнаружился сломанный болт. Это вызвало 42-минутную задержку, за это время все болты были откручены и проверены, дефектный болт был заменен, и люк был повторно установлен на место. Предстартовый отсчет был возобновлен в 11:25 UTC. Ферма отошла в 13:20 UTC. В 13:58 UTC опять была объявлена отсрочка на 25 минут, ремонтировали топливный клапан бака жидкого кислорода.

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В 14:47 UTC, после 2 часов 17 минут задержек старта, когда Джон Гленн провел в корабле уже 3 часа 44 минуты, инженер Т. Дж. О’Мэлли нажал кнопку на наблюдательном пункте — был дан старт космическому кораблю. В момент старта частота пульса Гленна поднялась до 110 ударов в минуту.

Спустя тридцать секунд после старта Гленн сообщил, что "Сейчас — немного ухабистое место". Вскоре тряска прекратилась. Через 2 минуты 14 секунд после запуска отработавшие двигатели ракеты-носителя отстреливаются и уходят вниз. В 2 минуты 24 секунды штатно отстрелилась башенка системы аварийного спасения (САС).

После отстрела башни, Атлас и космический корабль продолжали подъем. Гленн взглянул на горизонт: он описал увиденное как «прекрасный вид на восток через Атлантику.» Вибрация увеличилась, поскольку топливо заканчивалось и двигатели работали с перебоями. Ракета-носитель отработала полностью и тут выяснилось, что Атлас разогнал капсулу до скорости, лишь на 7 футов в секунду (2 м/с) меньше расчетной. В 14:52 UTC, МА-6 был на орбите. Гленн предположил, что Атлас вывел корабль на траекторию, с которой он сойдет через 7 витков. Тем временем компьютеры в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде просчитали, что корабль на такой низкой орбите продержится почти 100 витков.

На космическую орбиту выведена научная станция Мир

Людвиг Больцман publ.lib.ru

20 февраля 1986 года в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции "Мир", пришедшей на смену орбитальным станциям "Салют" и ставшей на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе.

Станция представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного значения. В дальнейшем к станции были пристыкованы и начали работу модули "Квант", "Квант-2", "Кристалл", "Спектр".

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Строительство орбитального комплекса было полностью завершено 26 апреля 1996 года, когда к "Миру" был пристыкован пятый, последний модуль дооснащения – "Природа" со сложнейшей научной аппаратурой. С завершением строительства комплекса его вес (базовый блок и пять модулей) составил почти 129 тонн. Орбитальный комплекс "Мир" находился в эксплуатации до июня 2000 года – почти что втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции. За это время на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса, было размещено 11,5 тонн научного оборудования 240 наименований из 27 стран мира.

За время существования этой космической лаборатории на ее борту были выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований, проведено более 16,5 тысяч экспериментов. В процессе создания комплекса разработано более 600 новейших технологий.

Также на российском космическом комплексе "Мир" были установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, продолжительности пребывания в космосе, выходам в открытый космос.

В январе 2001 года правительство России подписало постановление о прекращении работы комплекса из-за его крайней изношенности. 23 марта 2001 года орбитальный комплекс завершил свой триумфальный полет.

Напомним, ранее сообщалось, что создание Photoshop и патент на фонограф.

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