Исследование: В астероидах можно строить космические базы

Физики смоделировали возможность создания баз на астероидах.

В рамках теоретической работы астрофизики смогли доказать, что популярная научно-фантастическая идея вполне осуществима.

Если придать крупному астероиду вращение и создать внутри его полости, он вполне может вместить в себе космическую станцию. К таким выводам пришли венские астрофизики.

В научной фантастике сочетание астероида и космической станции давно стало весьма популярным сюжетом. И, как выясняется теперь, идея сама по себе не настолько уж и фантастична. Ученые пришли к заключению, что если перенести среду обитания работников станции внутрь каменной космической глыбы, это будет иметь целый ряд преимуществ. После выемки лишних пород или добычи сырья астероиду можно придать вращение, создав этим искусственную гравитацию. Кроме того, космонавты внутри такого небесного тела были бы лучше защищены от космического излучения.

И вот теперь астрофизики из Венского университета сделали расчеты относительно того, может ли действительно представлять собой такая космическая станция в астероиде реалистичное видение будущего. Пусть даже до того, когда начнется добыча полезных ископаемых на астероидах, пройдет еще много лет, уже сегодня разработаны и существуют модели осуществления и бизнес-модели для космической добычи сырья. И при этом речь идет не только о том, как осуществлять на астероидах добычу материала, и как его затем транспортировать на Землю. Ученые рассматривают также возможность использования добытого сырья непосредственно в космосе, например, для длительных полетов или продолжительного пребывания в космосе.

В своей работе, опубликованной на препринт-сервере arXiv, Томас Майндл, Роман Микш и Биргит Лойбнеггер из Института астрофизики Венского университета осуществили расчет сил, воздействующих на гипотетический астероид размером около 500 на 390 метров, которому было искусственно придано вращение.

Астероиды таких размеров имеются в достаточном количестве довольно близко к Земле. В качестве примеров в своем исследовании ученые рассматривают объекты 3757 Anagolay, 99942 Apophis или 3361 Orpheus с орбитальными периодами обращения вокруг Солнца от чуть менее одного года до 2,5 лет. Проблема же заключается в том, что о составе этих небесных тел известно пока что весьма немного.

В качестве основы для своих расчетов ученые допустили предположение, что в астероиде из силикатных каменистых пород будет создана полость размером 200 на 300 метров. Чтобы обеспечить людям на такой космической станции окружающую среду, которая не вызывала бы негативных последствий для здоровья из-за невесомости, исследователи приняли для своих расчетов гравитацию, как на Марсе, около 38 процентов от земной. А для этого, подсчитали исследователи, астероид должен вращаться со скоростью два-три раза в минуту вокруг своей оси.

"Наши расчеты показывают, что напряжения центробежных сил делают космическую станцию в таком астероиде возможной без нагрузок, вызывающих разрушение самого космического тела", - говорит Майндл. Однако, для более точных рассуждений о целесообразности космической станции внутри астероида необходимо знать не только состав, но и внутреннюю структуру астероида. Исследователи подчеркивают, что окончательное решение относительно того, подходит ли объект для установки станции или нет, может быть принято лишь только после посещения астероида специальной миссией, его осмотра и анализа.

Окончательный вариант исследования публикуется в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Кроме того, Майндл презентует свое исследование и на Конференции по лунным и планетарным наукам (Lunar and Planetary Science Conference), которая будет проходить с 18 по 22 марта в Вудлэндсе, штат Техас.

