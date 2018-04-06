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Украина хочет построить лунную базу в 2062 году

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Проект разрабатывается КБ Южное.
На Луне хотят построить базу
На Луне хотят построить базу

Как сообщает РИА Новости Украина, КБ "Южное" разрабатывает проект базы на поверхности Луны, который может быть реализован вместе с Европейском космическом агентством в ближайшие десятилетия.

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По словам начальника проектного отдела КБ "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадия Осинового, проект имеет пять этапов реализации.

Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей.

На следующей стадии, которая пройдет с 2030 по 2032 годы, специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.

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Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода. Далее до 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне. Пока что проходит первый этап проекта.

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Теги: Украина, Луна.
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