Украина хочет построить лунную базу в 2062 году

Проект разрабатывается КБ Южное.

Как сообщает РИА Новости Украина, КБ "Южное" разрабатывает проект базы на поверхности Луны, который может быть реализован вместе с Европейском космическом агентством в ближайшие десятилетия.

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По словам начальника проектного отдела КБ "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадия Осинового, проект имеет пять этапов реализации.

Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей.

На следующей стадии, которая пройдет с 2030 по 2032 годы, специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.

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Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода. Далее до 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне. Пока что проходит первый этап проекта.