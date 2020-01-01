День в истории: 19 февраля - Создание Photoshop и патент на фонограф

В этот день, 19 февраля, произошли такие события.

День рождения Николая Коперника

Николай Коперник Glavtema.ru

Николай Коперник родился 19 февраля 1473 в польском городе Торунь на берегу реки Вислы, в семье купца, приехавшего из Германии, и был четвертым ребенком в семье. После смерти отца во время чумы заботы о племяннике принял на себя его дядя, епископ Лукаш Ваченроде, брат матери.

Николай получил блестящее образование – учился сначала на факультете искусств Краковского университета, затем на юридическом факультете Болонского университета с отделениями гражданского и церковного права, изучал медицину в Падуанском университете и получил степень доктора богословия в университете Феррары.

На родину Коперник вернулся в конце 1503 года и поселился в городе Лидзбарке, а затем занял должность каноника во Фромборке – рыбачьем городке в устье Вислы. Здесь Коперник проводил астрономические наблюдения.

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В “Малом комментарии“, написанном приблизительно в 1516 году, он дал предварительное изложение своих гипотез. В ноябре 1520 года, в самый разгар войны с крестоносцами, Коперник избирается администратором владений капитула в Ольштыне и Пененжно. Под его командованием немногочисленный гарнизон Ольштына сумел отстоять город.

Вскоре после заключения перемирия в апреле 1521 года, Коперник назначается комиссаром Вармии, а осенью 1523 – канцлером капитула.

К началу 1530-х годов его работа над созданием новой теории и ее оформлением в труде “Об обращениях небесных сфер“ была в основном закончена. К тому времени почти полтора тысячелетия просуществовала система устройства мира, предложенная древнегреческим ученым Клавдием Птолемеем. Коперник же считал, что человек воспринимает движение небесных тел так же, как и перемещение различных предметов на Земле, когда он сам находится в движении. Наблюдателю, находящемуся на Земле, кажется, что Земля неподвижна, а Солнце движется вокруг нее. На самом же деле, это Земля движется вокруг Солнца и в течение года совершает полный оборот по своей орбите.

Ученый был при смерти, когда друзья принесли ему первый экземпляр “Об обращениях небесных сфер“. Николай Коперник скончался 24 мая 1543 года. Некоторое время его труд свободно распространялся среди ученых. Только когда у Коперника появились последователи, инквизиция “спохватилась“. Его учение было объявлено ересью, а книга внесена в “Индекс запрещенных книг“ и оставалась под запретом до 1833 года.

День рождения синоптической карты

Синоптическая карта meteo.nw.ru

Днем рождения синоптической карты принято считать 19 февраля 1855 года. Директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811-1877), астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня.

Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало всемирной службе погоды. Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать возникновение чудовищной силы штормов, подобных тому, что во время Крымской войны осенью 1854 года погубил близ Севастополя англо-французскую военную эскадру.

На первой карте были нарисованы линии равного давления-изобары, и обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду.

Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней. Сегодня карты погоды обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами. Это значительно облегчает процесс прогнозирования погоды и позволяет синоптику в сэкономленное время более детально продумать свой прогноз и, таким образом, повысить его точность. С приходом новых технологий суть работы синоптика не изменилась. Он по-прежнему верен синоптическому методу, и карта погоды для него – настольная книга.

Томас Эдисон получил патент на фонограф

Фонограф Ruspekh.ru

19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи.

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Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов.

Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона “волшебником из Менло Парк“. Сам Эдисон был настолько поражён открытием, что сказал: “Никогда я ещё не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза“.

Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США и в Европе. В дальнейшем в течение 40 лет Эдисон неоднократно усовершенствовал свое детище, получив еще 80 патентов. Большой заслугой Эдисона следует признать и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности преклонного возраста.

Появление Photoshop

Интерфейс первого Фотошопа interface.ru

19 февраля 1990 года считается днем рождения ставшего впоследствии всемирно известным и популярным графического редактора Adobe Photoshop.

Начиналось все в 1980-х годах в США, когда программист Томас Нолл разработал программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом в 1984 году. Томас показал свою разработку брату Джону Ноллу – известнейшему сегодня супервайзеру спецэффектов, знакомых нам по таким фильмам, как, например, Звёздные войны и Пираты Карибского моря. Джон с огромным интересом отнёсся к идее брата и даже принял в её развитии участие, работая над расширениями программы. На тот момент братья не знали, что разработанная Томасом программа принесёт миллионные прибыли.

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Первая совместная программа братьев была названа ими «Display», а в 1988 году они переименовали её в ImagePro. Уже на тот момент эта программа по многим параметрам была на голову выше своих существующих аналогов, хотя Томас и считал работу над программой незавершённой. Но это не помешало братьям, в процессе поиска инвестора, продать около 200 копий продукта американской компании, производившей сканеры. А вскоре нашёлся и покупатель – компания Adobe Systems решила приобрести права на программу.

В 1989 году программа получила своё современное название: Photoshop. Причём доподлинно неизвестно кто придумал название, и как оно стало официальным. Томас Нолл стал главным разработчиком программы и продолжил над ней работу вместе с братом.

19 февраля 1990 года вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop 1.0. Эту дату как раз и можно считать днем рождения Photoshop. Впереди у нового графического редактора была большая история, развитие, новые версии, каждая из которых расширяла функционал программы и, как следствие, возможности пользователей.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Плутона и первая доставка почты самолетом.