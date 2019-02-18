Конец эпохи дисков: Прекращен выпуск Blu-ray плееров

Еще один продукт канет в Лету.

Эра блестящих компакт-дисков медленно но верно заканчивается, и Samsung безжалостно вбивает огромный гвоздь в крышку гроба физических носителей.

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Представители корейской компании сообщили изданию Forbes, что Samsung прекратила выпуск Blu-ray плееров 4K Ultra HD. Эту информацию также подтвердило издание CNET.

"Samsung больше не будет выводить на рынок США новые модели плееров Blu-ray и 4K Blu-ray", - заявил представитель Samsung в разговоре с журналистами CNET.

Фактически, Samsung объявила о выходе из списка производителей оборудования Blu-ray, как это сделала OPPO в апреле прошлого года.

В 2016 году в Samsung был лидером по продажам Blu-ray оборудования. Сегодня компания делает стратегически важный ход, полностью отказываясь от производства плееров, в связи с непопулярностью компакт-дисков.

Исследовательская компания Nielsen недавно использовала Blu-ray и DVD-плееры в своих отчетах в качестве примера технологии, которая очень быстро теряет свою популярность во всём мире.

"Некоторые устройства, такие как DVD и Blu-ray плееры, все меньше востребованы, поскольку потоковые сервисы становятся всё более популярными". - из отчета Nielsen за второй квартал 2018 года

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По данным этой исследовательской компании, количество владельцев DVD или Blu-ray плееров в 2018 году составляло 66%. В 2017 году этот показатель был равен 72%.

Кроме того, среднестатистический житель США включает Blu-ray плеер в среднем всего на 5 минут в день, говорится в том же отчёте.

Отказ пользователей от Blu-ray плееров связан с удешевлением потоковых сервисов, транслирующих фильмы, сериалы и шоу в 4К. К примеру, Apple и Google продают фильмы в 4К по той же цене, что и с разрешением 1080р или HD.

Apple вообще обновила свою видеотеку в iTunes Store, заменив львиную долю контента с разрешением 1080p на формат 4К.

Совсем скоро компакт-диски превратятся в такой же реликт, как множество других предметов, вроде дискет и аудиокассет.

Напомним, ранее сообщалось, что Kodak прекращает выпуск фотопленки.

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