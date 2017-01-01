Дождется астронавтов: Ученый рассказал о судьбе Opportunity на Марсе

Погибший марсоход еще долго будет находиться на Марсе.

Ровер НАСА Opportunity («Возможность») "погиб" на Марсе. Этот небольшой робот, оснащенный солнечными панелями, по-видимому, остался без энергии во время глобальной песчаной бури 2018 г., и после заключительной безуспешной попытки связаться с этим аппаратом НАСА 13 февраля приняло решение завершить миссию марсохода-ветерана.

Поэтому теперь возникает вопрос: что произойдет с «телом» мертвого ровера?

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Многие искусственные объекты могут существовать вне пределов защищающих их полей Земли лишь в течение очень непродолжительного времени. Например, в настоящее время солнечное излучение уже, вероятно, уничтожило родстер Tesla, запущенный в космос Илоном Маском в прошлом году.

Однако автомобили Tesla содержат много органических волокон и пластмассы. Марсианские роверы сделаны из более стойких к излучению материалов.

Джефф Мёрш (Jeff Moersch), профессор наук о планетах Университета Теннесси в Ноксвилле, США, и член научной команды ровера Opportunity, предупреждает, что не является экспертом по конструкциям роверов. Однако он сказал, что марсоход Opportunity содержит некоторое количество пластиковых фрагментов, которые в конечном счете могут разложиться под действием солнечного света – например, изоляция проводов.

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«Однако в целом, я думаю, ровер еще долго сохранится в том состоянии, в каком он находится сейчас», - сказал Мёрш. «Пожалуй, немного запылится», - добавил он. «Долго» в данном контексте означает, что ровер «дождется» астронавтов, которые ступят на поверхность Красной планеты в течение ближайших нескольких сотен лет, как планирует НАСА, пояснил ученый.

А что произойдет с остатками этого ровера через несколько миллионов лет? Согласно Мёршу, возможно три сценария. Во-первых, ровер может сохраниться на поверхности планеты в первозданном виде, если ветер на Красной планете будет способен постоянно сдувать пыль с остатков вездехода. Если пыль будет накапливаться, ровер превратится в «ископаемые остатки», подобно костям динозавров на Земле. Наконец, третий сценарий состоит в полном уничтожении остатков роботизированного марсохода НАСА ударом метеорита, сказал Мёрш.

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