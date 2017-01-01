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Дождется астронавтов: Ученый рассказал о судьбе Opportunity на Марсе

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Погибший марсоход еще долго будет находиться на Марсе.
Opportunity остался на поверхности Марса
Opportunity остался на поверхности Марса
NASA

Ровер НАСА Opportunity («Возможность») "погиб" на Марсе. Этот небольшой робот, оснащенный солнечными панелями, по-видимому, остался без энергии во время глобальной песчаной бури 2018 г., и после заключительной безуспешной попытки связаться с этим аппаратом НАСА 13 февраля приняло решение завершить миссию марсохода-ветерана.

Поэтому теперь возникает вопрос: что произойдет с «телом» мертвого ровера?

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Многие искусственные объекты могут существовать вне пределов защищающих их полей Земли лишь в течение очень непродолжительного времени. Например, в настоящее время солнечное излучение уже, вероятно, уничтожило родстер Tesla, запущенный в космос Илоном Маском в прошлом году.

Однако автомобили Tesla содержат много органических волокон и пластмассы. Марсианские роверы сделаны из более стойких к излучению материалов.

Джефф Мёрш (Jeff Moersch), профессор наук о планетах Университета Теннесси в Ноксвилле, США, и член научной команды ровера Opportunity, предупреждает, что не является экспертом по конструкциям роверов. Однако он сказал, что марсоход Opportunity содержит некоторое количество пластиковых фрагментов, которые в конечном счете могут разложиться под действием солнечного света – например, изоляция проводов.

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«Однако в целом, я думаю, ровер еще долго сохранится в том состоянии, в каком он находится сейчас», - сказал Мёрш. «Пожалуй, немного запылится», - добавил он. «Долго» в данном контексте означает, что ровер «дождется» астронавтов, которые ступят на поверхность Красной планеты в течение ближайших нескольких сотен лет, как планирует НАСА, пояснил ученый.

А что произойдет с остатками этого ровера через несколько миллионов лет? Согласно Мёршу, возможно три сценария. Во-первых, ровер может сохраниться на поверхности планеты в первозданном виде, если ветер на Красной планете будет способен постоянно сдувать пыль с остатков вездехода. Если пыль будет накапливаться, ровер превратится в «ископаемые остатки», подобно костям динозавров на Земле. Наконец, третий сценарий состоит в полном уничтожении остатков роботизированного марсохода НАСА ударом метеорита, сказал Мёрш.

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Теги: Opportunity, Марс
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