Ученые придумали способ восстановить связь с марсоходом Opportunity

Ровер хотят разбудить спецнабором команд.

NASA разработало новый, более мощный набор команд в попытке восстановить работоспособность марсианского ровера Opportunity, который уже долгое время не выходит на связь.



Инженеры не могут наладить связь с роботом уже с 10 июня 2018 г., когда на Марсе бушевала пылевая буря. Ровер Opportunity, который питается от солнечных батарей, пропустил уже несколько сотен радиопередач с Земли, начиная с того момента, когда он впервые "замолчал", и теперь члены команды ровера думают, что его миссия подошла к завершению.

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"На протяжении последних семи месяцев мы пытались связаться с ровером Opportunity свыше 600 раз, - отметил Джон Каллас, менеджер проекта Opportunity, в сделанном заявлении. – И хотя мы не получили от ровера ответного сигнала, и вероятность зарегистрировать этот сигнал уменьшается с каждым днем, мы планируем продолжить попытки восстановить контакт".



Ученые проекта Opportunity предполагают, что отсутствие сигналов от ровера связано с накоплением на его солнечных панелях толстого слоя пыли, поэтому минувшим летом ученые разработали для вездехода набор команд, в соответствии с которыми он должен передать на Землю сигнал сразу после того, как будет восстановлено питание (например, когда ветер сдует пыль с солнечных панелей). Новый набор команд отличается тем, что в нем учитываются еще две возможные причины "молчания" ровера Opportunity: неисправность основного или обоих радиомодулей рентгеновского диапазона (хотя в сделанном заявлении НАСА оценивает эти сценарии как маловероятные). Согласно новому набору команд, ровер Opportunity должен не только сразу отправить сигнал на Землю при включении электропитания, но и переключиться в совершенно другой режим передачи данных.

Напомним, ранее сообщалось, что заснувший марсоход Opportunity обнаружили с орбиты.

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