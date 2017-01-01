Опубликован последний снимок телескопа Кеплер

Свой последний снимок он сделал еще в прошлом году.

Космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер») обнаружил тысячи планет на орбитах вокруг иных звезд, наблюдая их характерное мерцание, прежде чем у него иссякли запасы топлива осенью прошлого года – и теперь новый снимок, сделанный при помощи этого космического телескопа, демонстрирует в последний раз все поле обзора обсерватории целиком.

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Телескопы часто делают первый снимок космоса, называемый «первым светом». Свой «первый свет» космический телескоп Kepler увидел в апреле 2009 г., после того как стряхнул защитный слой пыли со своей чувствительной камеры. А теперь космический телескоп увидел свой «последний свет», получив снимок большого участка ночного неба 25 сентября 2018 г., согласно заявлению, опубликованному НАСА.

Космический телескоп Kepler обращается вокруг Солнца по орбите, двигаясь вслед за Землей. Первая миссия этого космического аппарата, которая продолжалась с 2009 по 2013 гг., предполагала наблюдения одного и того же крохотного участка неба, расположенного в направлении созвездия Лебедь. После того как два из четырех гироскопов-маховиков космической обсерватории вышли из строя, аппарат Kepler оказался не способен более сохранять наведение на одну и ту же цель – поэтому ученые предложили миссию К2, в ходе которой космический телескоп наблюдал различные участки неба на протяжении 75 суток для каждого отдельного участка. В ходе двух этих миссий этот космический телескоп смог обнаружить в общей сложности свыше 2600 подтвержденных экзопланет (и еще больше планет-кандидатов, которые еще не были до сих пор подтверждены при помощи других методов).

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Космический телескоп Kepler использует для обнаружения внесолнечных планет так называемый «транзитный метод», суть которого состоит в наблюдениях периодических затемнений звезд, вызываемых прохождением перед ними планет.

Напомним, в октябре 2018 года космический телескоп Кеплер был официально признан мертвым.

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