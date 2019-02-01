Илон Маск подарил все патенты Tesla миру

Любой, кто заботится об экологии, может воспользоваться наработками Tesla.

В своем блоге основатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сделал интересное заявление. По его словам, компания не будет возбуждать судебные преследования в случае использования патентованных технологий Tesla на электромобили всеми, кто будет делать это "по справедливости и во благо".

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Маск считает, что высокие устремления Tesla сделать мир чище и лучше за счет перехода на экологически чистый транспорт ничего не стоят, если не будут поддержаны всей индустрией или большинством производителей. Против сотен миллионов «грязных» автомобилей в год, выпускаемых корпорациями, автомобили на экологически чистом топливе, включая электромобили, это исчезающе малая величина. Перевод патентов Tesla в разряд открытых может дать толчок развитию отрасли в сторону экологически чистого транспорта в планетарном масштабе.

Основатель Tesla не без основания уверен, что до сих пор законодательство по защите патентов служило крупным корпорациям и законникам, но не изобретателям и обычным людям. От собственности на патенты обогащались не те, кто придумал что-то новое и полезное, а те, кто сумел наложить на них лапу тем или иным способом. Своим примером Tesla надеется показать, как надо распоряжаться изобретениями с пользой для всех.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о миллиардных убытках.