Илон Маск: Теперь в Tesla я никто

Маск пожаловался на отставку.

В понедельник Илон Маск в своем Twitter заявил, что теперь он в Tesla «никто». На прошлой неделе с сайта были удалены упоминания его должности, после чего бизнесмен решил "подождать и посмотреть, что будет дальше". На странице, адресованной инвесторам, Маск все же упоминается как CEO, однако в остальном контент "подчищен".

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Компания официально не объявляла об изменении статуса Илона Маска, а покинуть пост председателя совета директоров он должен в середине ноября. Это произойдет в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, достигнутого в конце сентября.

Напомним, в начале августа Илон Маск опубликовал твит, в котором написал, что не исключает возможности превращения Tesla в частную компанию. Позже он заверил, что этого не произойдет, однако было поздно. В SEC заподозрили Маска в мошенничестве, и основатель Tesla заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров компании. Кроме того, он не сможет вернуться на эту должность в течение трех лет.