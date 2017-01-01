Илон Маск заявил о миллиардных убытках

Заодно он уволил финансового директора.

Компания Tesla опубликовала отчет по результатам четвёртого квартала и всего 2018 года. За квартал компания получила прибыль в 139 млн долларов и рекордную выручку в 7,2 млрд.

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Такая выручка почти вдвое превышает результаты четвертого квартала годом ранее. За год выручка достигла 21,4 млрд долларов. после подсчета расходов это вылилось в убыток в размере 976 млн долларов. Да, почти миллиард долларов убытка. Но для Tesla это положительная динамика — за 2017 год убыток составил 2,2 млрд долларов.

Одновременно с отчетом глава Tesla Илон Маск объявил о том, что финансовый директор Дипака Ахуджа (Deepak Ahuja) покидает компанию в ближайшие несколько месяцев. На его место заступит Зак Кирхорн (Zach Kirkhorn), сейчас занимающий пост вице-президента по финансам.

Отметим, в Tesla еще с прошлого года наблюдается чехарда с топ-менеджерами. С начала 2018 года Tesla лишилась почти полсотни руководителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска уволили с поста председателя совета директоров Tesla.

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