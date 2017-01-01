Марк Цукерберг стал богаче на $6 миллиардов за день

Акции Facebook выросли.

Капитал Марка Цукерберга за четверг, 31 января, вырос на $6,2 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание оценивает капитал главы Facebook в $65,6 млрд. Благодаря росту оценки он поднялся с седьмого на пятое место в списке самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index. Лидером списка 15 месяц подряд остаётся глава Amazon Джефф Безос.

30 января 2019 года Facebook отчиталась об итогах 2018 года: чистая прибыль компании выросла на 39%, до $22,1 млрд, а совокупная выручка — на 37%, до $55,8 млрд. Акции компании выросли на 11% — это крупнейший однодневный рост за три года.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook тратит на охрану Цукерберга больше всех IT-компаний.

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