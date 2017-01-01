Facebook тратит на охрану Цукерберга больше всех IT-компаний

Даже самый богатый человек в мире тратит меньше.

На охрану Цукерберга тратят больше всего townhall.com

Ресурс Wired собрал информацию о суммах, которые ведущие IT-компании мира тратят на охрану своих руководителей и основателей.

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Так, в 2017 году на охрану Марка Цукерберга ушло $7,3 миллиона, а на безопасность операционного директора Facebook Шерил Сендберг корпорация выделила почти $2,7 миллиона. Причем бюджет для защиты Цукерберга планируется увеличить до $10 миллионов, однако точная сумма за прошлый год не раскрывается.

В прошлом году Amazon потратила $1,6 миллиона на охрану Безоса, самого богатого человека в мире. В аналогичную сумму обошлись для Oracle охранные меры по отношению к своему сооснователю Ларри Эллисону. На этом фоне суммы Google и Apple выглядят гораздо скромнее.

Alphabet, материнская компания Google, заплатила за защиту гендиректора Google Inc Пичаи Сундарараджана $600 тысяч. Охрана Тима Кука и вовсе стоила $310 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что Цукерберг с женой решили избавить мир от всех болезней.

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