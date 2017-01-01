Для мусульман создали халяльный браузер

Веб-браузер SalamWeb основан на коде Chromium.

Разработчики утверждают, что это первое приложение подобного рода, полностью соответствующее нормам шариата. Основной идеей было создать продукт, который удовлетворит требования религиозных людей к контенту и сохранности их личных данных. В основном, оно получило распространение в Малайзии и Индонезии.

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Помимо просмотра веб-страниц в SalamWeb присутствует чат, новостной агрегатор и сервис сбора пожертвований — Садака (добровольная милостыня в исламе). В новостной раздел и браузер встроен фильтр интернет-ресурсов и различного мультимедиа-контента (изображений, видео, аудио) на основе пользовательских рейтингов. При просмотре любой страницы каждый может отметить их как хорошие, нейтральные или неприемлемые. Дополнительно в приложении присутствует напоминание о намазе, а также индикатор киблы — направления на Мекку.

Браузер SalamWeb salamweb.com

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По мнению создателей стартапа, интернет-ресурсы недостаточно борются с вредным контентом и дезинформацией. Они считают SalamWeb идеальным инструментом, который сделает глобальную паутину более дружественной, мирной и приятной для всех. Хасни Зарина Мохамед Хан, управляющий директор компании Salam Web Technologies, утверждает, что браузер подойдет не только мусульманам: будучи сделанным с оглядкой на Коран, он способствует распространению общечеловеческих ценностей.

Несмотря на то, что новое приложение, скорее всего, действительно является первым в мире халяльным браузером, подобный сплав религиозных убеждений и требований с информационными технологиями ранее встречался не единожды. Например, в ноябре 2018 года в Индонезии было запущено приложение для "обличения ереси". Каждый установивший мог сообщить правительству страны о людях, которые, по его мнению, имеют отношение к запрещенным в стране религиозным организациям.

Напомним, ранее сообщалось, что в России придумали Wi-Fi для верующих.

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