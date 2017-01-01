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Для мусульман создали халяльный браузер

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Веб-браузер SalamWeb основан на коде Chromium.
Браузер SalamWeb
Браузер SalamWeb
salamweb.com

Разработчики утверждают, что это первое приложение подобного рода, полностью соответствующее нормам шариата. Основной идеей было создать продукт, который удовлетворит требования религиозных людей к контенту и сохранности их личных данных. В основном, оно получило распространение в Малайзии и Индонезии.

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Помимо просмотра веб-страниц в SalamWeb присутствует чат, новостной агрегатор и сервис сбора пожертвований — Садака (добровольная милостыня в исламе). В новостной раздел и браузер встроен фильтр интернет-ресурсов и различного мультимедиа-контента (изображений, видео, аудио) на основе пользовательских рейтингов. При просмотре любой страницы каждый может отметить их как хорошие, нейтральные или неприемлемые. Дополнительно в приложении присутствует напоминание о намазе, а также индикатор киблы — направления на Мекку.

Браузер SalamWeb
Браузер SalamWeb
salamweb.com

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По мнению создателей стартапа, интернет-ресурсы недостаточно борются с вредным контентом и дезинформацией. Они считают SalamWeb идеальным инструментом, который сделает глобальную паутину более дружественной, мирной и приятной для всех. Хасни Зарина Мохамед Хан, управляющий директор компании Salam Web Technologies, утверждает, что браузер подойдет не только мусульманам: будучи сделанным с оглядкой на Коран, он способствует распространению общечеловеческих ценностей.

Несмотря на то, что новое приложение, скорее всего, действительно является первым в мире халяльным браузером, подобный сплав религиозных убеждений и требований с информационными технологиями ранее встречался не единожды. Например, в ноябре 2018 года в Индонезии было запущено приложение для "обличения ереси". Каждый установивший мог сообщить правительству страны о людях, которые, по его мнению, имеют отношение к запрещенным в стране религиозным организациям.

Напомним, ранее сообщалось, что в России придумали Wi-Fi для верующих.

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Теги: ислам, мусульмане, браузер
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