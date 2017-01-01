Apple наказала Facebook за подкуп пользователей

У соцсети отобрали возможность тестирования.

Facebook массово распространяла внутреннее приложение для сбора пользовательских данных в обмен на ежемесячную выплату в размере $20. Это нарушало лицензионное соглашение с Apple.

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Теперь компания отозвала у социальной сети специальные сертификаты Enterprise Developer Certificates, позволявшие распространять приложения в обход App Store. Они нужны исключительно для внутреннего использования внутри компаний и среди сотрудников.

И если раньше персонал мог тестировать бета-версии Facebook, Instagram, Messenger и прочих программ, то теперь они все не работают на iPhone.

И это действительно огромная проблема для соцсети. Нет возможности проверять те или иные функции среди сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger.

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