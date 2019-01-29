Даже винтиков нет: Apple не может перенести производство в США

Комплектующих в США попросту нет.

Как известно, в США с приходом к власти Дональда Трампа американские компании начали активно склонять к тому, чтобы переводить производства из Китая в родную страну.

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Однако так ли всё просто? Ресурс NY Times решил весьма доходчиво объяснить, почему Apple при всём желании не сможет быстро перевести производство iPhone в США, и дело вовсе не в экономических нюансах.

В 2012 году глава Apple объявил о том, что грядущий компьютер Mac Pro будет первым продуктом компании за долгое время, произведённым в США. В стране к таким продуктам относятся с особой гордостью, так что это был хороший шаг в том числе и с точки зрения маркетинга. Однако оказалось, что даже в случае со столь дорогим продуктом, который явно не будет массовым, есть проблемы с нехваткой комплектующих. Причём самых примитивных.

Apple попросту не нашла поставщика, который смог бы обеспечить её необходимым количеством винтов для сборки ПК. Производитель, на которого рассчитывал подрядчик Apple, мог производить лишь до 1000 винтов в сутки, а этого было мало. В итоге, к тому времени, когда Mac Pro был готов к массовому производству, Apple всё-таки заказала винты в Китае. За долгие годы экономика и Китая, и США перестроились к тому порядку вещей, который есть сейчас, и решить проблему быстро не выйдет.

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"В США, если вы решите провести встречу инженеров по механической обработке деталей, вы вряд ли заполните одну комнату. В Китае можно заполнить несколько футбольных полей", - заявил Тим Кук.

И если проблема была нерешаемой при скромных объёмах производства Mac Pro, то в случае с iPhone и парой сотен миллионов устройств в год она останется нерешаемой ещё очень и очень долго.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Индия объявили бойкот Apple.

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