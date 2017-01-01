Производство iPhone могут перенести во Вьетнам

Из-за разногласий США и Китая производство могут перенести.

Между США и Китаем по-прежнему негласная торговая война. Несмотря на состоявшиеся переговоры между президентом Америки Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпинем, которые глава США назвал «необыкновенными», риск подорожания(в пределах 10%) производимой в Китае техники по-прежнему велик.

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В связи с этим один из весомых в создании продуктов Apple заводов Foxconn планирует начать строительство новой фабрики на территории Вьетнама.

Это позволит предотвратить любые риски, которые могут понести надбавки на экспортируемые из Китая товары. И сейчас практически все айфоны собираются именно на заводах Foxconn, размещенных на территории Поднебесной.

Часть гаджетов производятся в Бразилии и Индии, но это в основном устаревшие модели. Решить вопрос с налоговыми начислениями поможет лишь строительство фабрики за пределами Китая. Но во Вьетнаме слабо развита инфраструктура и недостаточно количество трудовых ресурсов.

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Волнения Foxconn оправданы: если экспорт смартфонов из Китая будет обходится слишком дорого, Apple будет логичнее и вовсе отказаться от услуг завода. А Foxconn, разумеется, не хочет терять столь внушительного постоянного заказчика.

Напомним, ранее предполагалось, что производство iPhone перенесут в США.