День в истории: 26 января - Самолет Сикорского и основание Сиднея

В этот день, 26 января, произошли такие события.

Основание Сиднея

Сидней Wikimedia commons

Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию.

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Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года. Им пришлось ждать еще два месяца, прежде чем они отправились в путь. Что ждало впереди, не знал никто. Почти ни у кого из них не было профессии, которая могла бы им помочь обосноваться в пустынной необжитой земле. Едва ли кто-то из них смог бы заработать достаточно денег, чтобы по окончании срока вернуться обратно. Статьи, за которые полагалось переселение, были разнообразны, однако среди заключенных не было отъявленных злодеев. Злодеи отправлялись на виселицу. На переселение отправляли за мелкие кражи, браконьерство и прочую мелочь.

Первый конвой состоял из одиннадцати кораблей. Капитан Артур Филипп был командующим и находился на корабле “Sirius“. Заключенные плыли на шести кораблях, а остальные корабли везли провиант и всякие нужные на новом месте вещи и скот. Условия перевозки были ужасны. На каждого заключенного было отведено 6 футов в длину, 18 дюймов в ширину и 4 фута в высоту. Большую часть времени они лежали. В трюме было темно, свечи были запрещены, так как боялись пожара. В хорошую погоду их выпускали на прогулки на палубу. Всего в путь отправились 1350 человек, из них более половины - заключенные: 564 мужчины, 192 женщины и даже дети. Самому младшему было 9 лет, и он был осужден за кражу одежды. Всем им предстояло преодолеть более 22 тысяч километров. В Австралию флот приплыл через 9 месяцев после отплытия из Англии.

Экспедиция завершилась 26 января 1788 года. Теперь эта дата объединяет два праздника: День основания Сиднея и День Австралии.

Полет первого гидроплана

Гидроплан Wikimedia commons

В 1911 Кертисс построил гидросамолет Triad A-1, который имел и колеса, и поплавки. Этот самолет было немедленно признан настолько очевидно полезным, что был куплен Флотом США, Россией, Японией, Германией и Великобританией. Кёртисс выиграл Приз Колье за разработку этого самолета.

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Морской генеральный штаб Российской Империи получив сообщение от военно-морского атташе в США о том, что армия США закупила 1 аэроплан Кертисса, а также изучив характеристики аэроплана, принял решение о закупке гидроаэропланов (поплавковых гидросамолетов) для нужд Черноморского Флота.

Машина очень понравился военным и подобные аппараты пришли на смену гидроаэропланам, которые больше не заказывались.

Биплан Сикорского

Илья Муромец в полете Wikimedia commons

В 1914 году поднялся в воздух первый четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе.

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Постройка первой машины завершена в октябре 1913 года. После испытаний на ней производили показательные полеты и установили несколько рекордов, в частности рекорд грузоподъемности: 12 декабря 1913 года 1100 кг (предыдущий рекорд на самолете Соммера составлял 653 кг), 12 февраля 1914 года в воздух было поднято 16 человек и собака, общим весом 1290 кг. Пилотировал самолет сам И. И. Сикорский.

Весной 1914 года первого Илью Муромца переоборудовали в гидроплан с более мощными двигателями. В этой модификации он был принят морским ведомством и оставался крупнейшим гидропланом до 1917 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рекордное северное сияние и посадку Оппортьюнити.