SpaceX готовит испытания Falcon 9 перед запуском астронавтов

Запуск астронавтов запланирован на август.

Компания SpaceX готовится провести статические огневые испытания на стартовой площадке ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту первый корабль Dragon 2. Dragon 2 был разработан по контракту с НАСА для доставки американских астронавтов на МКС. В ходе первой демонстрационной миссии (DM-1) корабль будет запущен в беспилотном варианте. Он должен выполнить автоматическую стыковку с Международной космической станцией, провести на ней две недели, а затем вернуться на Землю, выполнив посадку в Атлантическом океане. Хотя штатная посадка кораблей происходит в Тихом океане, НАСА и SpaceX хотят проверить работу экстренных служб, которые должны будут спасать корабль в случае его нештатной посадки вскоре после старта.

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Миссия DM-1 была назначена на середину января, но с тех пор постоянно сдвигается «вправо» из-за приостановки работы американского правительства. Сейчас старт назначен на 16 февраля, однако следует иметь в виду, что он так и продолжит сдвигаться, пока правительственные службы не возобновят работу.

Прожиг ракеты Falcon 9 на стартовой площадке – регулярная процедура, которую SpaceX проводит перед всеми пусками. Поскольку специалисты НАСА в ней не задействованы, компания может провести прожиг, не дожидаясь возобновления работы правительства. Огневые испытания ракеты назначены на среду 23 января, но могут быть перенесены по различным причинам.

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Boeing также продолжает готовить свой корабль Starliner к первому беспилотному полету, который назначен на март. Кроме этого, НАСА произвело замену в экипаже первого пилотируемого корабля Starliner. Эрик Бо исключен из экипажа по медицинским причинам, и его заменит астронавт-ветеран Майк Финк. Вместе с ним на орбиту полетят Николь Манн (НАСА) и Крис Фергюсон (Boeing). Отличительная особенность этой миссии заключается в том, что, хотя миссия будет проведена по программе испытаний корабля, а не в рамках эксплуатационных полетов, НАСА хочет использовать ее для доставки на МКС очередной долговременной экспедиции.

Пока что первый пилотируемый полет Starliner назначен на август, но следует ожидать коррекции расписания по результатам анализа беспилотного полета корабля.

Напомним, ранее мы публиковали Календарь космических событий 2019 года.

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