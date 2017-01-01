Искусственный интеллект и гибкие экраны: Прогноз на 10 лет

Компания Lenovo опубликовала свое видение развития технологий в ближайшем будущем.

Что нас ждет в ближайшем будущем?

Современные технологии развиваются настолько стремительно, что представления человечества о будущем устаревают еще до его наступления. Научные открытия и технологичные разработки быстро встраиваются в повседневную жизнь и бизнес-процессы, изменяют наши привычки и модели поведения. Нам не нужно больше заказывать междугородний звонок и отправлять телеграмму. Мы мгновенно обмениваемся информацией и отправляем друг другу не просто текстовые сообщения, а потоковое видео в разрешении Full HD.

Генеральный директор компании Lenovo в Украине Тарас Джамалов привел несколько примеров существующих технологий, развитие которых определит наш образ жизни в следующие 5-10 лет.

Роботы и искусственный интеллект

Роботы snob.ru

Роботы будущего – это не терминаторы и не андроиды-параноики, какими представляют их голливудские сценаристы. Современные роботы не обязательно похожи на человека. Они могут выглядеть устрашающе, как модели Boston Dynamics, или напоминать милых домашних питомцев, как Cozmo. И в любом случае они автономны, хранят данные в "облаке" и постоянно онлайн.

Читай также: Загляни в будущее: Пять предсказаний на пять лет

В ближайшие годы роботы возьмут на себя больше сложной, опасной и просто скучной работы.

Honda, например, закрыла проект человекоподобного робота ASIMO после 32 лет разработки, потому что не увидела в будущем андроида коммерческого успеха. Это не означает, что японская корпорация навсегда отказалась от идеи двуногих роботов, и тем более – от проектов в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Технологии и наработки из ASIMO найдут применение в экзоскелете для реабилитации и самобалансирующемся мотоцикле, а также в прикладных коммерческих моделях. В отличие от ASIMO, который в основном общался с посетителями на различных презентациях, роботы-помощники Honda стригут газоны и перемещают тяжести, а концепт робота-компаньона способен сочувствовать и выражать эмоции.

Искусственный интеллект помогает роботам выполнять запрограммированную последовательность функций и, что важно, самообучаться. Но только взаимодействуя с человеком, роботы становятся более полезными и более чуткими.

Транспорт

Электромобили polymia.by

Аккумуляторы современных электромобилей накапливают больше энергии, а беспилотные технологии становятся более точными и безопасными – так что транспорт будущего ближе, чем кажется. Впрочем, убирать водительское удостоверение на полку все же рано. Добиться полной автономности на дороге непросто, и в ближайшие годы беспилотные автомобили едва ли выедут за пределы строго заданных маршрутов.

В гонке беспилотных технологий участвует все больше компаний – от General Motors, Tesla Uber и Waymo, до стартапов вроде Zoox и китайского интернет-гиганта Baidu. Это дает надежду на ускорение, но даже оптимисты прогнозируют, что полностью беспилотная транспортная инфраструктура появится в крупных городах не раньше, чем через 20 лет.

Когда на дорогах не останется места, транспорт спустится под землю. Тестовый запуск первого участка туннеля Hyperloop состоялся через пять лет после презентации идеи Илона Маска о пятом виде транспорта. Вполне возможно, что ещё через 5-10 лет в реальность строительства Hyperloop в Украине поверят не только авторы идеи, и сам проект перестанет служить предметом для шуток в украинском интернете.

Гибкие экраны

Гибкие экраны popmech.ru

Читай также: Каким будет мир: 20 прогнозов на предстоящее столетие

Логичным стартом внедрения гибких экранов стало производство смартфонов. По мере развития технологии органических светодиодов производители ставят более амбициозные цели. В прототипах ноутбуков Lenovo экспериментирует с OLED-дисплеями, которые в перспективе помогут создавать ноутбуки-трансформеры со складывающимся или даже скручивающимся экраном. Пока сложно представить, как убрать 15-дюймовый ноутбук в карман или сложить 55-дюймовый телевизор в чехол для планшета. А это – наше недалекое «гибкое» будущее.

Перспективы «эластичных» дисплеев не ограничиваются гаджетами. Гибкие экраны, по сути, способны превратить в экран почти любую изогнутую поверхность, будь то спинка кресла или приборная панель. Салон автомобиля – следующее после гаджетов наиболее вероятное поле для экспериментов с гибкими экранами – по крайней мере для апгрейда мультимедийных систем будущего, в котором автомобилем управляет автопилот.

Дополненная реальность

Виртуальная реальность habr.com

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности переросли сферу игр и развлечений. Возможности VR и AR используют в школьном и корпоративном обучении, туризме, торговле и маркетинге, проектировании, строительстве и производстве. Например, крупнейшая в мире торговая сеть Walmart тренировала продавцов с помощью VR накануне «черной пятницы», а крупнейшая китайская авиастроительная корпорация COMAC собирается внедрить AR-решение Lenovo на этапах сборки и проверки сложных узлов.

Украинские специалисты осваивают технологии будущего благодаря проекту Sensorama Academy, который поддерживает Lenovo. Руководитель образовательных программ академии Ульяна Автономова говорит, что интересы студентов охватывают основные сферы применения иммерсивных технологий в мире: это игры, недвижимость, медицина и образование.

Выпускники второго набора академии защитили четыре проекта. ConstructVR дает возможность построить город мечты и забраться на самостоятельно созданный небоскреб. Проект InteriorVR погружает в интерьер квартиры, который легко изменить. Благодаря проекту PhobiaVR в виртуальной реальности можно преодолеть страх высоты: полетать на воздушном шаре или прыгнуть с парашютом. TrashVR учит сортировать мусор, причем команда планирует развивать проект через краудфандинг и сотрудничество с инициативой «Україна без сміття».

3D-печать

3D-печать management.com.ua

Скорость развития и достигнутые результаты убеждают, что в будущем с помощью трехмерной печати будут решаться сложнейшие задачи в разных сферах.

Читай также: Техно-прогноз на 2019 год: Память будет дешеветь

Устройства для 3D-печати стали быстрее, компактнее и дешевле. «Ручки» для трехмерной печати так же доступны, как и «умные» часы. На очереди – развитие материалов. Пока самым распространенным «сырьем» остается термопластик, но в ход идут и металлы: сталь, титан, серебро, золото.

Грандиозные перспективы для 3D-печати открывают эксперименты с графеном – чудо-материалом, который легче воздуха и прочнее стали. Применение графена делает процессоры быстрее, экраны – тоньше и прочнее, батареи – мощнее.

Другие эксперименты с материалами для трехмерной печати, которые улучшат качество жизни в будущем, касаются создания индивидуальных лекарств и диетических продуктов, биомедицинских имплантатов и трансплантатов. Причем в трансплантологии 3D-печать планируют поставить на поток к 2024 году.

Беспроводная зарядка устройств

Беспроводная зарядка afisha.ru

Сегодня технологии беспроводной передачи энергии представлены на рынке зарядными устройствами стандарта Qi, в которых используется принцип электромагнитной индукции. Стандарт позволяет передавать энергию на расстояние до 4 см, так что не решает окончательно проблему вечно путающихся проводов и несовместимых разъемов.

Как навсегда освободить мир от проводов, решают стартапы и технологические компании. Даже в Disney Research взялись помочь и представили прототип комнаты из алюминия, где смартфоны заряжались «от воздуха».

А стартап из Калифорнии разработал устройство, которое раздает энергию, как Wi-Fi, на расстояние до 4,5 метра. Правда, гаджеты не в состоянии принимать энергию без специального чипа. Но как далеко продвинутся технологии беспроводной зарядки через 10 лет?

Напомним, ранее прогноз на будущее озвучила компания Intel.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.