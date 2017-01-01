Умное стекло, роботы и голограммы: ТОП-5 техно-прогнозов на будущее

Какие технологии в скором будущем станут обязательными?

Однако высокотехнологическая эра уже вступила в свои права. И это можно хорошо проследить, сравнив черно-белые пэйджеры 90-х с нынешними смартфонами, которые по мощности ни чем не хуже среднего компьютера. А прошло всего лишь двадцать лет. Что же стоит ожидать в ближайшем будущем?

Умное стекло

Умное стекло Noteru.com

Сегодня вокруг нас все становится умным. И самое неожиданное, что можно увидеть утром в ванной - это умное стекло. Оно будет небьющимся и сенсорным, сможет становиться непрозрачным в случае необходимости. Данная технология поможет полностью изменить облик жилья или рабочего кабинета. Каким образом? К примеру, можно повесить умное зеркало на стену и сделать из него окно, да еще вдобавок и с видеозаписью всего происходящего. Можно провести рукой по этому "чудо окну", и оно моментально превращается в телевизор. Это невероятно, не так ли?

Домашние роботы



Домашние роботы yandex.com

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Над головой во дворе пролетел дрон? Не стоит волноваться, это всего лишь начало целой эпохи роботов. И чем дальше, тем более разумными и дружелюбными они становятся. Благо, развитие робототехники не стоит на месте и совсем скоро мир увидит что-то невероятное. И не важно, будут ли это механические руки на месте бармена или что-то наподобие Asimo от Honda - оно будет интеллектуальным, удобным и крайне необходимым.

Так что не стоит удивляться, если в придачу к телевизорам, компьютерам, стиральным машинам и микроволновкам по дому будет перемещать армия роботов, выполняя различную работу.

Высокоинтеллектуальный ИИ (искусственный интеллект)

Искусственный интеллект Tehnot.com

Настало то время, когда можно вполне серьезно говорить о виртуальном напарнике. Нет, это не Siri, которая вряд ли поймет высокоинтеллектуальный, глубокий юмор. Инженеры днями и ночами работают над целой разумной личностью, которая сможет полностью понимать эмоции, слова, мимику, и давать полноценный и точный ответ, вести себя почти как живой человек. Этот кибернетический напарник - не фантастическое будущее, а реальность ближайшего времени. Нынешние разработки в сфере ИИ позволяют уже программе понимать ваше настроение, видеть лицо и красочно описывать все, что находится вокруг. И это только начало.

Голограммы

Голограммы sciencepop.ru

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Потенциал данной технологии настолько велик, что может ограничиваться лишь человеческой фантазией. Даже загадочная магия из мифов и легенд была не способна на такое. Побывать на Марсе, построить в воздухе целый собственный мир, окунуться внутрь атмосферной видеоигры в качестве участника - это лишь малая часть того, что могут подарить миру голограммы.



Дополненная физическая реальность цифровыми объектами - это то самое светлое, высокотехнологическое будущее, которое часто можно наблюдать в голливудских фильмах или фантастических романах.

Эволюционирование человека в биоробота

Биороботы neuronus.com

Чем больше человечество впадает в зависимость от технологий, тем больше оно превращается в биороботов. Для многих это возможность расширить человеческие возможности, как в интеллектуальном плане, так и физическом. Усиленный скелет, глаза-видеокамеры, контроль техники силой разума и многое другое стирает границы между машиной и человеком.



Кто знает, возможно, уже совсем скоро многим станет доступна возможность испытать чудеса бионики на себе.

Кстати, сравни эти прогнозы с прогнозами 2010 года.

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