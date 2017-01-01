Электричество против колы: Эксперимент

Что будет с газировкой, если пропустить через нее 50 тысяч вольт?

Блогеры из Live Today проверили, что будет, если пропустить через предметы напряжение в 50000 вольт. Под действие тока попали кола, неньютоновская жидкость и другие жидкости.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если пропустить электричество по саже.

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