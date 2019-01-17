В Европе хотят построить новый гигантский коллайдер

Новый адронный коллайдер хотят сделать протяженностью 100 км.

Еще в 2014 году ученые ЦЕРН заговорили о проработке вариантов следующего ускорителя частиц, который получил предварительное название Будущий кольцевой коллайдер (Future Circular Collider; FCC). И вот пару дней назад в Женеве был представлен отчет о концептуальном дизайне данного ускорителя.

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В документе, насчитывающем четыре тома, описаны различные варианты такой установки, которая будет иметь протяженность около 100 км. Для сравнения, протяженность БАК — менее 27 км. При этом мощность нового ускорителя составит около 100 ТэВ, тогда как максимальная запланированная мощность БАК — 14 ТэВ.

Стоимость новой установки составит около 29 млрд долларов, однако, учитывая, что документ представляет собой лишь концепт, там сразу указано, что разброс может достигать 30% в любую сторону.

Что касается сроков, там указано, что подготовительный этап займёт 8 лет, после чего ещё около 10 лет понадобится на строительство. Первые эксперименты могут начаться уже в 2040 году, то есть проект должен стартовать примерно в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на коллайдере удалось зафиксировать неуловимую частицу.

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