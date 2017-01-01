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В Youtube появилось горизонтальное пролистывание видео

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Ролики можно менять свайпом слева направо.
На YouTube появится перелистывание видео
На YouTube появится перелистывание видео
iz.ru

YouTube изменит навигацию по видео в следующем обновлении мобильного приложения для iOS. Когда обновление будет доступно пользователям Android, пока неизвестно, пишет TechCrunch.

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Перелистывать видео можно будет при помощи горизонтальной прокрутки. При свайпе вперёд пользователь увидит следующее рекомендованное видео, назад — последнее уже просмотренное. При этом ролик будет проигрываться с того места, на котором остановился зритель, уточнили в YouTube.

В Youtube появилась горизонтальное пролистывание видео
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Напомним, ранее сообщалось, что YouTube отключит все аннотации к видео.

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Теги: YouTube, видео
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