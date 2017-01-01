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В YouTube появится темная тема

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Тема появится на iPhone и iPad.
Темная тема нужна для сохранения энергии
Темная тема нужна для сохранения энергии

В YouTube появилась новинка, о которой сообщили программисты ресурса. В самое ближайшее время пользователи устройств на iOS получат тёмную тему.

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Наличие такой новинки в сервисе программисты мотивируют хорошим методом для энергосохранения самого мобильного устройства. Дело в том, что тёмная тема прекрасно подойдет для просмотра видео в неосвещенном месте или чтобы просто не раздражать глаза пользователя. Некоторые люди не могут воспринимать нормально яркость на экране смартфона, и им нужно снизить контрастность изображения.

В таком случае тёмная тема, которая появится на YouTubе, станет просто необычайной находкой. По словам разработчиков, аналогичная тёмная тема может также появиться и для владельцев устройств с ОС Android. Но пока неизвестно, когда это событие произойдет.

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Теги: YouTube, iOS
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