Переключиться на мобильную версию
Тренды:

YouTube отключит все аннотации к видео

Комментариев: 0
Аннотации отключат 15 января.
Аннотации отключат
Аннотации отключат
denismajor

Все аннотации в в роликах YouTube будут отключены 15 января 2019 года. Об этом сообщила команда Google на страничке поддержки для сервиса YouTube. Речь идет о тексте со ссылкам, который авторы видеороликов могли размещать поверх проигрываемого видео.

Читай также: Google закроет свой видеопортал

В 2017 году в YouTube стал недоступен редактор аннотаций для авторов, так что они лишились возможности создавать новые аннотации. В то же время существующие аннотации продолжали показываться только в десктопной веб-версии сервиса.

Теперь Google объявила, что вообще все аннотации в роликах будут отключены 15 января 2019 года.

Читай также: За просмотр на YouTube видео без рекламы придется платить

По словам разработчиков, пользователям, в большинстве своем, не нравились аннотации своей бесполезностью и надоедливостью, в среднем они закрывали около 12 аннотаций, прежде чем нажать на одну из них.

Вместо аннотаций авторам предлагается воспользоваться более дружественными для пользователей и мобильных устройств возможностями — подсказками и конечными заставками.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube на Android появился ночной режим.

Поделись:
Теги: YouTube, видео, аннотации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь