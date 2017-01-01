YouTube отключит все аннотации к видео

Аннотации отключат 15 января.

Все аннотации в в роликах YouTube будут отключены 15 января 2019 года. Об этом сообщила команда Google на страничке поддержки для сервиса YouTube. Речь идет о тексте со ссылкам, который авторы видеороликов могли размещать поверх проигрываемого видео.

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В 2017 году в YouTube стал недоступен редактор аннотаций для авторов, так что они лишились возможности создавать новые аннотации. В то же время существующие аннотации продолжали показываться только в десктопной веб-версии сервиса.

Теперь Google объявила, что вообще все аннотации в роликах будут отключены 15 января 2019 года.

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По словам разработчиков, пользователям, в большинстве своем, не нравились аннотации своей бесполезностью и надоедливостью, в среднем они закрывали около 12 аннотаций, прежде чем нажать на одну из них.

Вместо аннотаций авторам предлагается воспользоваться более дружественными для пользователей и мобильных устройств возможностями — подсказками и конечными заставками.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube на Android появился ночной режим.