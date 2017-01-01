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В YouTube на Android появился ночной режим

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Приложение на Андроид защитит глаза, уверены пользователи.
Темная версия появилась и на Андроид
Темная версия появилась и на Андроид

Разработчики приложения YouTube на Android сообщили, что фича под покровом ночи сменит свой облик на "Ночной режим". Дело в том, что операционная система iOS еще с весны этого года начала поддерживать обновленную версию точно также, как и стационарная. Почему-то до последнего ее не имели только Android-пользователи, которые недоумевали, за что им досталась такая вселенская несправедливость.

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Android-версия точно такая же, как и у пользователей "яблока". При темном освещении, скачав нужную обновленную программу, юзер сможет наслаждаться просмотром видеороликов, применив специальную тему. Если днем тема светлая, а буквы – темные, то в "ночной версии" все с точностью до наоборот. 

Создатели приложения отмечают, что такое изменение может уберечь зрение. В основном, пользователи довольны таким нововведением. Они считают, что безопасность глаз – превыше всего. Но есть и те, которые из-за того, что им просто непривычно, не хотят обновлять приложение. Но приложение действительно достойно уважения.

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Теги: YouTube, Android
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