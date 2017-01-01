В YouTube на Android появился ночной режим

Приложение на Андроид защитит глаза, уверены пользователи.

Разработчики приложения YouTube на Android сообщили, что фича под покровом ночи сменит свой облик на "Ночной режим". Дело в том, что операционная система iOS еще с весны этого года начала поддерживать обновленную версию точно также, как и стационарная. Почему-то до последнего ее не имели только Android-пользователи, которые недоумевали, за что им досталась такая вселенская несправедливость.

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Android-версия точно такая же, как и у пользователей "яблока". При темном освещении, скачав нужную обновленную программу, юзер сможет наслаждаться просмотром видеороликов, применив специальную тему. Если днем тема светлая, а буквы – темные, то в "ночной версии" все с точностью до наоборот.

Создатели приложения отмечают, что такое изменение может уберечь зрение. В основном, пользователи довольны таким нововведением. Они считают, что безопасность глаз – превыше всего. Но есть и те, которые из-за того, что им просто непривычно, не хотят обновлять приложение. Но приложение действительно достойно уважения.