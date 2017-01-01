Зонд NASA сделал удивительный снимок астероида, Земли и Луны

Астероид Бенну и наша планета поместились на одном фото.

NASA поделилось удивительным снимком, сделанным космическим аппаратом OSIRIS-REx: на фотографии можно заметить астероид Бенну (цель миссии зонда), а также нашу планету и Луну, которые на момент съемки находились от аппарата примерно в 114 миллионах километров.

Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года, а к цели своей миссии — астероиду Бенну — прибыл в декабре 2018-го. Бенну — это 500-метровый астероид, относящийся к углеродным астероидам спектрального класса B и входящий в группу Аполлонов. Изучение данного и других подобных объектов, как полагают ученые, поможет получить много ценной информации об эволюции нашей Солнечной системы.

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По прибытии к Бенну OSIRIS-REx уже позволил узнать довольно много об астероиде. Так, исследователи проанализировали данные, полученные спектрометрами зонда OVIRS и OTES, и установили, что Бенну богат гидроксилами (молекулами, состоящими из связанных атомов кислорода и водорода): это указывает на присутствие воды в жидкой фазе на астероиде в прошлом — возможно, на более крупном астероиде, от которого когда-то откололся Бенну.

Недавно специалисты миссии поделились снимком, сделанным навигационной камерой OSIRIS-REx NavCam1 19 декабря. На снимке, полученным с пятисекундной экспозицией, можно заметить астероид, а также Землю и Луну. Последние находятся в левом нижнем углу (во время съемки они располагались от аппарата на расстоянии около 114 млн километров), а Бенну — в правой части снимка (от астероида на момент съемки зонд отделяло примерно 43 километра).

Слева - Земля и Луна, справа - астероид Бенну NASA

OSIRIS-REx должен будет сделать забор образцов грунта с Бенну, которые, как ожидается, будут доставлены на Землю в 2023 году.

Напомним, ранее зонд NASA заснял астероид Бенну с расстояния 330 км.