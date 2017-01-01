Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зонд NASA сделал удивительный снимок астероида, Земли и Луны

Комментариев: 0
Астероид Бенну и наша планета поместились на одном фото.
Астероид и зонд в представлении художника
Астероид и зонд в представлении художника
NASA

NASA поделилось удивительным снимком, сделанным космическим аппаратом OSIRIS-REx: на фотографии можно заметить астероид Бенну (цель миссии зонда), а также нашу планету и Луну, которые на момент съемки находились от аппарата примерно в 114 миллионах километров.

Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года, а к цели своей миссии — астероиду Бенну — прибыл в декабре 2018-го. Бенну — это 500-метровый астероид, относящийся к углеродным астероидам спектрального класса B и входящий в группу Аполлонов. Изучение данного и других подобных объектов, как полагают ученые, поможет получить много ценной информации об эволюции нашей Солнечной системы.

Читай также: Зонд NASA сделал снимок вулкана на спутнике Юпитера

По прибытии к Бенну OSIRIS-REx уже позволил узнать довольно много об астероиде. Так, исследователи проанализировали данные, полученные спектрометрами зонда OVIRS и OTES, и установили, что Бенну богат гидроксилами (молекулами, состоящими из связанных атомов кислорода и водорода): это указывает на присутствие воды в жидкой фазе на астероиде в прошлом — возможно, на более крупном астероиде, от которого когда-то откололся Бенну.

Недавно специалисты миссии поделились снимком, сделанным навигационной камерой OSIRIS-REx NavCam1 19 декабря. На снимке, полученным с пятисекундной экспозицией, можно заметить астероид, а также Землю и Луну. Последние находятся в левом нижнем углу (во время съемки они располагались от аппарата на расстоянии около 114 млн километров), а Бенну — в правой части снимка (от астероида на момент съемки зонд отделяло примерно 43 километра).

Слева - Земля и Луна, справа - астероид Бенну
Слева - Земля и Луна, справа - астероид Бенну
NASA

OSIRIS-REx должен будет сделать забор образцов грунта с Бенну, которые, как ожидается, будут доставлены на Землю в 2023 году.

Напомним, ранее зонд NASA заснял астероид Бенну с расстояния 330 км.

Поделись:
Теги: астероид, зонд, NASA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь