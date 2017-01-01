Зонд NASA заснял астероид Бенну с расстояния 330 км

Зонд должен приблизиться к астероиду плотную.

Американская исследовательская станция OSIRIS-REx продолжает свое сближение с астероидом 101955 Бенну. 29 октября камера PolyCam, установленная на этом космическом аппарате, запечатлела астероид в рекордно высоком разрешении. C расстояния 330 км в течение приблизительно одной минуты было сделано восемь снимков. За время съемки космический аппарат продолжал движение, и между первым и последним снимками поворот астероида составил 1,2 градуса. Специалисты использовали специальный алгоритм обработки изображений, чтобы на основе полученных восьми снимков построить одну фотографию высокого разрешения.

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Северный полюс астероида находится в верхней части изображения.

23 октября с расстояния 3 тысячи км камера PolyCam сняла серию изображений, из которых была составлена анимация вращения Бенну вокруг своей оси.

Напомним, ранее зонд рассмотрел кратер и горы на астероиде.