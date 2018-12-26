Зонд NASA сделал снимок вулкана на спутнике Юпитера

Действующий вулкан Ио попал в объектив камеры.

Автоматическая станция «Юнона» (Juno) сделала снимки одного из спутников Юпитера, Ио. «Юнона» – научный спутник НАСА, который вышел на орбиту Юпитера 5 июля 2016 года. Сейчас он выполняет 17-й виток вокруг планеты. Миссия завершится в 2021 году.

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Ио – ближайший к Юпитеру спутник, а потому он подвержен воздействию мощных приливных сил со стороны газового гиганта, которые сжимают недра планеты, провоцируя тектоническую активность. Ее главным внешним проявлением является активный вулканизм. «Юнона» наблюдала Ио при помощи четырех приборов: камеры JunoCam, звездного датчика, инфракрасного спектрометра JIRAM и УФ-спектрометра UVS. Ученые не ожидали, что первая же попытка мультиспектральной съемки Ио принесет плоды, но им повезло: на снимках хорошо прослеживается вспышка от активного вулкана на Ио.

Фотографии Ио были сделаны 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 UTC до захода в тень Юпитера. На снимке в видимом диапазоне Ио освещен наполовину, а извергающийся вулкан находится около терминатора, т. е. границы дня и ночи. Он все еще освещен Солнцем, потому что возвышается над окружающей поверхностью. Аналогичным образом, облака на Земле некоторое время остаются освещенными после захода Солнца.

Действующий вулкан на Ио NASA

Съемка при помощи звездного датчика проводилась в 12:40 UTC, после того, как Ио скрылся в тени Юпитера, но оставался подсвеченным отраженным светом от Европы. Наиболее яркое пятно ученые объясняют взаимодействием с радиационным поясом Юпитера, остальные пятна соответствуют активным вулканам. Природа вулканов была подтверждена при помощи инфракрасного прибора JIRAM, который подтвердил наличие тепловых аномалий на Ио.

Напомним, ранее NASA показало бурю на Юпитере.

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