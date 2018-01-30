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NASA показало бурю на Юпитере

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Буря произошла на северном полюсе планеты.
Фото бури на Юпитере
Фото бури на Юпитере
NASA.gov

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.

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Снимок сделала в декабре автоматическая станция Juno ("Юнона"), которая работает на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фото, зонд находился примерно в девяти тысячах километров от облачного слоя планеты.

Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.

Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.

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Теги: Юпитер, NASA
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.01.2018, 13:22
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в наса неплохие мультипликаторы!
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