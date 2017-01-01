Новый пилотируемый корабль SpaceX доставили на космодром

Первый полет пройдет без людей.

Частная авиакосмическая компания SpaceX перевезла свой первый космический корабль Dragon, предназначенный для пилотируемых экспедиций, к стартовому столу в преддверии первого беспилотного испытательного полета, который должен состояться через несколько недель.

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Компания SpaceX доставила космический корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9 к легендарной Пусковой площадке 39А Космического центра Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида, США, в четверг, 3 января, для проведения испытательного полета для НАСА, который намечен на 17 января. Однако этот запуск может быть перенесен на более поздний срок из-за приостановки работы Правительства США, вследствие которой большая часть сотрудников НАСА временно отстранена от исполнения должностных обязанностей.



В самом деле, основатель и исполнительный директор компании SpaceX Илон Маск намекнул, что испытательный полет корабля CrewDragon, получивший название Demo-1, может произойти не 17 января, а позже. «До первого пробного орбитального полета остался примерно один месяц», - написал Маск в своем Твиттер-аккаунте в минувшую субботу, 5 января. Косвенно это указывает на то, что первый беспилотный запуск капсулы Crew Dragon состоится примерно в начале февраля – хотя официально о переносе даты старта еще не было объявлено.

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Если испытание в беспилотном режиме пройдет успешно, компания SpaceX произведет первый пилотируемый пуск корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дугом Хёрли на борту. Ранее этот полет был запланирован на июнь текущего года.



На новых фотографиях, предоставленных фирмой SpaceX, можно увидеть космический корабль Crew Dragon, установленный на ракете-носителе, возвышающейся на Пусковой площадке 39А.



Корабль Crew Dragon является пилотируемой версией автоматизированного грузового космического корабля Dragon, модели, которая совершает космические полеты, начиная с 2010 г., и рейсы к Международной космической станции по контракту с НАСА, начиная с 2012 г.

Напомним, ранее Илон Маск показал новый пилотируемый корабль.

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