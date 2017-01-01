Выбрана дата первого полета космического корабля SpaceX

Crew Dragon полетит в начале 2019 года.

Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon, разработанного SpaceX, запланирован на 7 января 2019 года, сообщает NASA.

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В 2010 году NASA запустило программу по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию вместо приближавшихся к последним полетам американских Space Shuttle и российских кораблей "Союз". Во время финального этапа программы NASA заключило контракты на перевозку астронавтов со SpaceX, разрабатывающей корабль Crew Dragon, и Boeing, разрабатывающей CTS-100 Starliner.

Изначально первые полеты кораблей были назначены на конец 2016 года и начало 2017, но из-за различных проблем при разработке сроки неоднократно переносились. Теперь NASA планирует ежемесячно сообщать о предполагаемых сроках запусков, отмечая, что они, скорее всего, еще будут сдвигаться. По данным на 20 ноября, беспилотный тестовый полет SpaceX Demo-1 запланирован на 7 января 2019 года, время предполагаемого запуска пока не известно. Беспилотные испытания другого корабля, Boeing CTS-100 Starliner, как уже сообщалось, назначены на март 2019 года.

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Первый пилотируемый полет Crew Dragon запланирован на июнь 2019 года, а первый пилотируемый полет Boeing CTS-100 Starliner должен состояться в августе того же года.

Напомним, ранее сообщалось, что новый космический корабль Илона Маска доставили на мыс Канаверал.