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Названы самые хрупкие и самые прочные смартфоны 2018 года

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Также выбраны самые красивые изнутри смартфоны.
Рейтинг смартфонов по хрупкости
Рейтинг смартфонов по хрупкости
Скриншот видео

Блогер JerryRigEverything прославился за последние несколько лет видеороликами, в которых он подвергает испытаниям на прочность мобильные устройства.

В свежем видеоролике JerryRigEverything подвел итоги 2018 года, заявив, что довольно много из протестированных им смартфонов выдержали его испытания, но некоторые дорогие устройства разочаровали, например, тот же iPad Pro.

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Награды были выданы в нескольких категориях. Смартфонами, которые проще всего поддаются ремонту, стали Nokia 7 Plus и Nokia 6.1.

Самым неремонтопригодным смартфоном блогер назвал iPhone XS Max и тут вопросов нет, учитывая огромные суммы, которые Apple требует за замену экрана и задней стеклянной панели.

Самым инновационным смартфоном 2018 года JerryRigEverything признал Vivo Nex S Clear Edition.

Три самых красивых смартфона изнутри:

  • Pixel 3 Transparent Edition
  • Razor Phone 2
  • LG G7

Самые прочные бюджетные смартфоны:

  • Nokia 7 Plus
  • Xiaomi Pocophone F1

Самые хрупкие мобильные устройства:

  • Oppo Find X
  • Huawei Mate 20 Pro
  • iPad Pro

Самым прочным смартфоном 2018 года был признан Kyocera Duraforce Pro 2.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы обогнали Apple по продажам смартфонов.

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Теги: ТОП, рейтинг, смартфоны, итоги 2018 года
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