Названы самые хрупкие и самые прочные смартфоны 2018 года
Блогер JerryRigEverything прославился за последние несколько лет видеороликами, в которых он подвергает испытаниям на прочность мобильные устройства.
В свежем видеоролике JerryRigEverything подвел итоги 2018 года, заявив, что довольно много из протестированных им смартфонов выдержали его испытания, но некоторые дорогие устройства разочаровали, например, тот же iPad Pro.
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Награды были выданы в нескольких категориях. Смартфонами, которые проще всего поддаются ремонту, стали Nokia 7 Plus и Nokia 6.1.
Самым неремонтопригодным смартфоном блогер назвал iPhone XS Max и тут вопросов нет, учитывая огромные суммы, которые Apple требует за замену экрана и задней стеклянной панели.
Самым инновационным смартфоном 2018 года JerryRigEverything признал Vivo Nex S Clear Edition.
Три самых красивых смартфона изнутри:
- Pixel 3 Transparent Edition
- Razor Phone 2
- LG G7
Самые прочные бюджетные смартфоны:
- Nokia 7 Plus
- Xiaomi Pocophone F1
Самые хрупкие мобильные устройства:
- Oppo Find X
- Huawei Mate 20 Pro
- iPad Pro
Самым прочным смартфоном 2018 года был признан Kyocera Duraforce Pro 2.
Напомним, ранее сообщалось, что китайцы обогнали Apple по продажам смартфонов.
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