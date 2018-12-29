Названы самые хрупкие и самые прочные смартфоны 2018 года

Также выбраны самые красивые изнутри смартфоны.

Блогер JerryRigEverything прославился за последние несколько лет видеороликами, в которых он подвергает испытаниям на прочность мобильные устройства.

В свежем видеоролике JerryRigEverything подвел итоги 2018 года, заявив, что довольно много из протестированных им смартфонов выдержали его испытания, но некоторые дорогие устройства разочаровали, например, тот же iPad Pro.

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Награды были выданы в нескольких категориях. Смартфонами, которые проще всего поддаются ремонту, стали Nokia 7 Plus и Nokia 6.1.

Самым неремонтопригодным смартфоном блогер назвал iPhone XS Max и тут вопросов нет, учитывая огромные суммы, которые Apple требует за замену экрана и задней стеклянной панели.

Самым инновационным смартфоном 2018 года JerryRigEverything признал Vivo Nex S Clear Edition.

Три самых красивых смартфона изнутри:

Pixel 3 Transparent Edition

Razor Phone 2

LG G7

Самые прочные бюджетные смартфоны:

Nokia 7 Plus

Xiaomi Pocophone F1

Самые хрупкие мобильные устройства:

Oppo Find X

Huawei Mate 20 Pro

iPad Pro

Самым прочным смартфоном 2018 года был признан Kyocera Duraforce Pro 2.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы обогнали Apple по продажам смартфонов.

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