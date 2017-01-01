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Китайцы обогнали Apple по продажам смартфонов

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Теперь Apple на третьем месте.
Среди лидеров по продажам новый игрок
Среди лидеров по продажам новый игрок

Китайская Huawei заняла второе место по поставкам смартфонов в мире, сместив Apple на третье место впервые за восемь лет. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.

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По итогам второго квартала 2018 года производители смартфонов по всему миру отправили покупателям около 342 млн устройств. При этом годом ранее этот показатель составил 348,2 млн.

В тройку лидеров по поставкам вошли Samsung, Huawei и Apple. Samsung осталась на первом месте, несмотря на снижение поставок на 10,4% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Huawei впервые обогнала Apple, заняв вторую позицию. При этом в Китае компания лидирует с долей рынка в 27% во втором квартале. Apple упала на третью строчку, нарастив поставки на 0,7% год к году. За отчётный период американская компания заняла 12,1% рынка смартфонов.

В пятерке лидеров также оказались Xiaomi и Oppo, занявшие менее 10% рынка.

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Теги: смартфоны, Apple, Samsung, Huawei
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