Новая операционка Google будет поддерживать приложения Android

Судьба Fuchsia пока неизвестна.

Операционная система Fuchsia, разрабатываемая Google уже несколько лет, давно не является секретом. Однако ее предназначение до сих пор неизвестно. Сама компания утверждает, что отрабатывает на Fuchsia различные технологии и решения, но все упорно приписывают данной ОС статус замены Android.

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Как бы там ни было, новые данные указывают на то, что, если Fuchsia действительно заменит "зеленого робота", с совместимостью приложений проблем быть не должно. Указания на это специалисты источника обнаружили в коде Android Open Source Project. В частности, приложения Android в Fuchsia должны будут запускаться посредством специальной версии Android Runtime.

Естественно, никаких подробностей пока нет. Собственно, как нет их и касательно судьбы операционной системы Fuchsia.

Напомним, ранее Google показал замену Android.

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