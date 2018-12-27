Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новая операционка Google будет поддерживать приложения Android

Комментариев: 0
Судьба Fuchsia пока неизвестна.
Fuchsia должна заменить Android
Fuchsia должна заменить Android
howtogeek.com

Операционная система Fuchsia, разрабатываемая Google уже несколько лет, давно не является секретом. Однако ее предназначение до сих пор неизвестно. Сама компания утверждает, что отрабатывает на Fuchsia различные технологии и решения, но все упорно приписывают данной ОС статус замены Android.

Читай также: Секретная замена Android оказалась масштабной операционкой

Как бы там ни было, новые данные указывают на то, что, если Fuchsia действительно заменит "зеленого робота", с совместимостью приложений проблем быть не должно. Указания на это специалисты источника обнаружили в коде Android Open Source Project. В частности, приложения Android в Fuchsia должны будут запускаться посредством специальной версии Android Runtime.

Естественно, никаких подробностей пока нет. Собственно, как нет их и касательно судьбы операционной системы Fuchsia.

Напомним, ранее Google показал замену Android.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Fuchsia, Google, Android
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: 9to5google

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь