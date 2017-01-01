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Секретная замена Android оказалась масштабной операционкой

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Fuchsia OS разрабатывается тайно корпорацией Google как замена Android.
Логотип новой операционки
Логотип новой операционки

По данным делового портала Bloomberg, ссылающегося на информацию от анонимных индустриальных источников, разработка новой операционной системы Fuchsia OS, которая в строжайшей тайне ведется компанией Google, может означать гораздо большее, чем подготовка замены Android.

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Источники Bloomberg впервые сообщили о том, что Fuchsia разрабатывается в качестве единой универсальной операционной системы для работы на любых гаджетах Google и других компаний, включая смартфоны, умные колонки, датчики, ноутбуки и другие «умные устройства». Таким образом, подчеркивают источники, в перспективе Fuchsia OS сможет заменить не только Android и даже Chrome OS, но также будет использоваться в таких областях, как интернет вещей.

По данным источников Bloomberg, инженеры Google планируют представить коммерческую версию для работы платформы Fuchsia в составе домашней электроники в течение ближайших трех лет. Ранее CNews сообщало том, что Google может анонсировал запуск Fuchsia в 2019-2020 гг.

В конечном итоге, отмечают источники Bloomberg, команда разработчиков намерена представить Fuchsia в качестве полноценной замены Android в смартфонах и даже ноутбуках "в ближайшую пятилетку" (in the next half decade).

Google Fuchsia
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Теги: Google, Android, Fuchsia
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