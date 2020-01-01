День в истории: 23 декабря - Спутник Сатурна и первая радиопередача

В этот день, 23 декабря, произошли такие события.

Спутник Сатурна

Рея wikipedia.org

Второй по величине спутник Сатруна открыл в 1672 году итальянский астроном Джованни Кассини.

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Кассини назвал 4 открытых им спутника Сатурна “звездами Людовика“ (лат. Sidera Lodoicea) в честь короля Франции Людовика XIV. Астрономы долго называли Рею просто пятым спутником Сатурна (Saturn V).

Современное название спутника, данное в честь титаниды Реи, предложил в 1847 году Джон Гершель в соответствии со своей идеей назвать семь известных на тот момент спутников Сатурна по именам титанов — братьев и сестёр Кроноса (аналога Сатурна в греческой мифологии).

День рождения Шампольона

Жан-Франсуа Шампольон wikipedia.org

В 1790 году родился Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист и лингвист, основатель египтологии.

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Он появился на свет в семье книготорговца, с раннего возраста демонстрировал экстраординарные способности к языкам. Первым его учителем и постоянным корреспондентом был брат — лингвист и историк Жак-Жозеф Шампольон-Фижак. После окончания лицея в Гренобле был в 16-летнем возрасте избран действительным членом Академии Дофине. В 1810 году удостоен звания профессора Гренобльского университета, в 1818 году занял кафедру истории и географии Королевского коллежа Гренобля. Из-за политических взглядов (сочетавших республиканизм и бонапартизм), Шампольон несколько раз лишался места и даже провел полтора года в ссылке после реставрации власти Бурбонов.

В 1824—1825 годах работал с египетскими коллекциями в Турине и Риме. С 1826 года — ученый хранитель Египетского музея в Лувре, был членом Французского географического общества.

Ранняя смерть в возрасте 41 года помешала ему завершить многие работы, “Египетская грамматика“ и “Словарь иероглифического письма“ были опубликованы его братом в 1830—1840-е годы. Работы Шампольона способствовали развитию египтомании. Он также стоял у истоков организации по сохранению материального и археологического наследия Древнего Египта. После кончины его открытия подверглись ожесточенной критике и только в 1860-е годы были окончательно приняты научным сообществом. В англоязычном научном мире дешифровку Шампольона считают только продолжением работ Иоганна Акерблада и Томаса Юнга.

Первый в мире сеанс звуковой радиопередачи

128-метровая (420 футов) высотная радиобашня в Брант Роке wikipedia.org

В 1900 году изобретатель Реджинальд Обри Фессенде перешел на работу в Бюро Прогнозов Погоды с целью доказать практичность использования сети прибрежных радиостанций для передачи информации о погоде, и тем самым избежать необходимости использования существующих телеграфных линий. Бюро Прогнозов по контракту получало доступ к любым устройствам, изобретенным Фессенденом, но он оставался владельцем своих изобретений. Фессенден быстро достиг существенного прогресса, особенно в конструкции приемника, поскольку он поставил целью прием звуковых сигналов. Его первый успех пришел с детектором типа бареттер, за ним последовал электролитический детектор, который состоял из тонкой проволоки, окунутой в азотную кислоту. Через несколько лет электролитические детекторы стали стандартом для чувствительного радиоприема.

Начало работ в Бюро Прогнозов проходило в Кобба-Айленде, штат Мэриленд, расположенном на реке Потомак в 80 километрах (50 миль) от Вашингтона вниз по течению. Именно здесь 23 декабря 1900 Фессенден, экспериментируя с высокочастотным искровым передатчиком, провел успешную передачу речи на расстояние 1,6 км (одна миля), которая, судя по всему, была первым в мире сеансом звуковой радиопередачи. Качество звука было сильно искаженным и непригодным для практической коммерции, но как тестовое испытание эта передача показала, что после технических доработок скоро будет вполне возможно передавать звук с помощью радиосигнала.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое успешное приземление ступени ракеты Falcon 9.