Назначен первый штраф за нелегальный запуск спутника

Штраф получен за запуск наноспутников.

Американская Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) сообщает о наложении штрафа в 900 тысяч долларов на компанию Swarm Technologies за "нелегальное" выведение на орбиту космических аппаратов. «Несанкционированное развертывание и использование спутников ведет к повышенному риску столкновений на орбите и сбоев в работе систем радиосвязи, подвергая угрозе работу критически важных коммерческих и государственных аппаратов», — подчеркивается в пресс-релизе FCC.

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Компания Swarm Technologies основана в 2017 году и ведет разработку флотилии наноспутников для создания новой глобальной системы связи. В проект инвестировал ряд американских государственных организаций, включая NASA, Военно-морской флот и Национальный научный фонд (NSF). В январе 2018 года Swarm запустила в космос четыре аппарата, не получившие одобрения FCC: комиссия сочла зонды слишком миниатюрными и сложными для отслеживания. Тем не менее в марте спутники обнаружились уже на орбите. Начавшееся разбирательство обнаружило и другие нарушения, допущенные инженерами и руководством компании. Так, они проводили испытания систем связи между поднятым в стратосферу шаром и движущимся автомобилем, не получив требуемого для этого разрешения от FCC.

Все это не могло не закончиться наложением санкций — и штраф, объявленный FCC, выглядит вполне справедливой мерой. По словам основательницы Swarm Сары Спангело (Sara Spangelo), нынешнее решение комиссии по связи справедливо и в целом отражает поддержку, которую получает компания со стороны FCC. В самом деле, несмотря на разбирательство, компания успела получить уже официальное разрешение комиссии и за ноябрь-декабрь 2018 года отправит на орбиту еще несколько наноспутников.

Напомним, ранее сообщалось, что частная компания запустит первый наноспутник с солнечным парусом.

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