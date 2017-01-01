Видео дня: KAZKA на Х-фактор и Орел и Решка на Мальте

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Выступление KAZKA – Х-фактор 9

Любимчики миллионов, участники шоу Х-фактор 8 сезон - KAZKA, выступили в третьем прямом эфире. Эти ребята пришли порадовать зрителей своим творчеством и, конечно же, поддержать нынешних участников.

Мальта. Орёл и Решка. Перезагрузка-3

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Орел и Решка. Перезагрузка-3 на острове Мальта, если точнее в островном государстве Мальта или Республике Мальта! Еще одна средневековая жемчужина в копилку Орла и Решки.

Итак, Настя Ивлеева и Евсей Ковалев провели свой уик-энд в гостях у мальтийский рыцарей. Они начали свое путешествие со столицы республики - города Валлетта. Устроили себе мальтийский экстрим, прыгнув в пропасть со знаменитых утесов Migra l-Ferha! Поражались красоте и величию Собор Святого Иоанна и познакомились с городами-тройняшками Витториоза, Сенглея и Бормла.

Напомним, днем ранее в тренды попали Зимний кубок Лиги Смеха 2018 и тупые лайфхаки.

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