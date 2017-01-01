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Видео дня: Зимний кубок Лиги Смеха 2018 и тупые лайфхаки

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В трендах - ТВ-шоу и проверка советов из интернета.

ТУПЫЕ ИНСТАГРАМ ЛАЙФХАКИ

Мы много времени провожу в интернете, поэтому постоянно натыкаемся на тупые и абсурдные лайфхаки. В ролике попытались сделать футболку ГУЧЧИ, увеличивали попу за 1 минуту и попытались вытащить занозу из пальца. 

Игра БЕЗ Тренеров - ЗИМНИЙ КУБОК Лиги Смеха 2018, Часть 2 

Вторая часть Зимнего кубка Лиги Смеха собрал команды VIP Тернополь, Стадион Диброва, Луганскую Сборную, Воробушек, Пошло Поехало, Николь Кидман и Ветеранов Космических Войск.

Напомним, ранее в тренды попали Последние Мстители и бой Ломаченко.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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