National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

Первое место у снимка, раскрывающие масштабы дизельгейта.

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National Geographic выбрал лучшие снимки года. Гран-при достался Джессону Тодорову, который сделал фотографию в калифорнийской пустыне Мохаве. На ней припаркованы сотни отозванных в рамках дизельгейта автомобилей Audi и Volkswagen, когда выяснилось, что производители занижали показатели вредных выхлопов в атмосферу.

Победитель обошел десять тысяч других фотографий и получил не только титул, но и $5000.

А вот некоторые фотографии других участников конкурса:

Напомним, ранее были названы лучшие фото дикой природы 2018 года.

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