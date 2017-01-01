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National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

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Первое место у снимка, раскрывающие масштабы дизельгейта.
Победитель конкурса
Победитель конкурса
nationalgeographic.com

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National Geographic выбрал лучшие снимки года. Гран-при достался Джессону Тодорову, который сделал фотографию в калифорнийской пустыне Мохаве. На ней припаркованы сотни отозванных в рамках дизельгейта автомобилей Audi и Volkswagen, когда выяснилось, что производители занижали показатели вредных выхлопов в атмосферу.

Победитель обошел десять тысяч других фотографий и получил не только титул, но и $5000.

А вот некоторые фотографии других участников конкурса:

Напомним, ранее были названы лучшие фото дикой природы 2018 года.

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Теги: итоги 2018 года, фото, National Geographic
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