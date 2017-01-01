Исследователи: Режим инкогнито не дает анонимность от Google

Личную информацию поисковик все же собирает.

Команда разработчиков поисковика DuckDuckGo с упором на конфиденциальность провела исследование в отношении безопасности поисковика Google с точки зрения конфиденциальности данных пользователей.

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Обнаруженные результаты не обнадеживают - Google персонализирует поисковые результаты, даже когда пользователи задействуют режим "инкогнито". Проще говоря, даже в режиме "инкогнито" поисковик использует личную информацию о пользователе.

Разработчики DuckDuckGo особое внимание уделяют такому феномену, как "пузырь фильтров", негативной стороне персонализированного поиска — когда пользователю предоставляют информацию, ориентированную на его интересы. В результате, пользователи получают однобокую информацию и испытывают сложности с изучением вопроса с разных точек зрения.

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По результатам DuckDuckGo, при одновременном вводе одного запроса разными пользователями, они получали каждый свою выдачу. По мнению специалистов, это нельзя объяснить разницей в местоположении, времени, фактом входа в аккаунт Google или тестовыми алгоритмами поиска. Отличающуюся выдачу получали и пользователи с режимом "инкогнито".

Как заключили исследователи отказ от входа в аккаунт Google или режим "инкогнито" не помогают справиться с проблемой "пузыря фильтров".

Напомним, чтобы проверить, что о тебе знает Google, можно при помощи сервисов.

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