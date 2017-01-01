Google Chrome будет помечать красным незащищенные сайты

Сайты без HTTPS будут признаны опасными.

С октября Chrome будет отображать красную пометку "Не защищено" при вводе информации на HTTP-сайтах.

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Во вторник, 24 июля, компания Google представила новую редакцию десктопной версии браузера Google Chrome. Одно из основных нововведений в версии 68 стало появление отметки "Не защищено" на сайтах, не использующих SSL-сертификаты.

В настоящее время пометка "Не защищено" появляется в адресной строке Chrome при вводе информации в текстовые поля на незашифрованных сайтах и при посещении таких ресурсов в режиме инкогнито, а сайты, использующие протокол HTTPS, помечаются значком замка и зеленой надписью «Защищено». С сентября 2018 года на защищенных сайтах не будет пометки "Защищено", останется лишь иконка замка, а в будущем исчезнет и он. С октября Chrome будет отображать красную пометку "Не защищено" при вводе информации на HTTP-сайтах. Таким образом Google намеревается сделать HTTPS-соединение стандартом, а HTTP — исключением из правил.

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В целях обеспечения безопасности Google уже несколько лет призывает владельцев сайтов переходить на использование протокола HTTPS. Стоит отметить, что усилия компании имеют некоторый успех: по состоянию на январь 2018 года более 76% Chrome-трафика на Android являлось защищенным, а 83% сайтов из ТОП-100 сайтов использовали протокол HTTPS по умолчанию.

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) – протокол, обеспечивающий безопасность и конфиденциальность при обмене информацией между сайтом и устройством пользователя. Представляет собой расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование посредством криптографических протоколов SSL и TLS.