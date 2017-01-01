Молнии из пальцев: Эксперимент блогеров
Что можно сделать с трансформатором Теслы в домашних условиях?
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Блогер у себя в квартире сделал трансформатор Тесла, который испускает двухметровые молнии до потолка. И ее решили испытать, чтобы стрелять молниями прямо из рук, ведь высокочастотные токи Тесла не смертельны для человека. Что же из этого получилось – смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры собрали искусственное солнце из лампы.
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