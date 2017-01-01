Искусственное солнце из лампы: Эксперимент блогеров

Блогеры создали мощный прожектор из отходов.

Читай также: В Германии собрали огромное искусственное Солнце, оно ярче обычного в 10000 раз

Блогеры канала Креосан показали, как можно собрать сверхмощную электродуговую лампу, используя графитовые вставки от троллейбусных контактов. Их обычно выбрасывают на конечных остановках.

Затем они установили светильник на велосипед вместо фары и проверили его ночью.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с огнеопасными предметами.