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Искусственное солнце из лампы: Эксперимент блогеров

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Блогеры создали мощный прожектор из отходов.
Светильник на велосипеде
Светильник на велосипеде
Скриншот видео

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Блогеры канала Креосан показали, как можно собрать сверхмощную электродуговую лампу, используя графитовые вставки от троллейбусных контактов. Их обычно выбрасывают на конечных остановках.

Затем они установили светильник на велосипед вместо фары и проверили его ночью.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с огнеопасными предметами.

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Теги: видео, эксперименты
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